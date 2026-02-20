Soraya Rodríguez y Beatriz Talegón arremeten contra Pedro Sánchez y su séquito de palmeros tras el Koldogate que salpica a medio PSOE

Sin pelos en la lengua.

Soraya Rodríguez, exdiputada y exportavoz del PSOE en el Congreso, y Beatriz Talegón, exsecretaria general internacional de Juventudes Socialistas, han participado en Horizonte para analizar la enésima polémica que enfanga a Ferraz: los mensajes de WhatsApp de Koldo que salpican a medio PSOE.

Tras los mensajes que ha publicado en exclusiva El Español, las socialistas no se cortaron a la hora de atizar al partido de Ferraz, entregado por completo a los brazos de Pedro Sánchez y arrojado al vacío al traspasar todas las líneas rojas existentes.

Rodríguez rememoró que, cuando el líder del PSOE sacó 85 diputados en 2015, ya barajó la posibilidad de pactar con la extrema izquierda y con los independentistas.

«Para el Partido Socialista, no solo para mí, sino para más de la mitad del PSOE, esa era una línea roja que no podíamos traspasar. Dar la llave de la gobernabilidad de España, siendo el Partido Socialista un proyecto nacional para todo el país, a la izquierda independentista soberanista era imposible».

Insiste en que, a pesar de que aplaudieron que los etarras abandonaran las armas y optaran por la política, eso no significa que EH Bildu sea un partido con el que puedas sentarte a negociar inmediatamente nada, porque todavía tenía mucho camino que recorrer, como la colaboración con la justicia para esclarecer los asesinatos sin resolver, algo que todavía no han hecho.

Tras todos los escándalos, Rodríguez recuerda con pesar cómo, mientras ellos buscaban que primaran la política y el respeto a la democracia, llamando a abstenerse para que Rajoy pudiera gobernar, el sanchismo estaba a otra cosa.

«Pues estamos descubriendo ahora cómo, mientras estábamos en esto, había otras personas en el partido que estaban a lo que hemos visto en esos mensajes de WhatsApp. Mientras nosotros estábamos por la ideología, otros estaban a por la pasta y ya».

Por su parte, Talegón ha mostrado tristeza por cómo Sánchez ha destrozado al partido, en el que ya no se admiten pensamientos críticos y solo existe la adoración extrema a la figura del presidente del Gobierno.