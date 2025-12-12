Bea Talegón no se guarda nada con los ‘guarros’ socialistas y acaba llorando en directo

Absolutamente repulsivo.

El partido más ‘feminista’ con pasión por las señoras de compañía es un nido de machistas que cuenta con la connivencia de la cúpula socialista.

Los casos de acoso sexual en el PSOE están siendo el tema de la semana de todas las tertulias televisivas. El programa ‘Horizonte’ de este jueves 11 de diciembre de 2025 trató el asunto de fondo.

La periodista Beatriz Talegón reflexionó sobre esta cascada de escándalos que afloran en el partido de Gobierno. En palabras de la colaboradora se trata de algo “vomitivo” y criticó como se estaría utilizando a las víctimas en algunos sectores del ámbito político para sus propias guerras internas.

“Están usando a mujeres víctimas de toda esa basura que ellos generan y están seleccionando muy bien a cuáles vuelven a utilizar para cargarse a Sánchez”.

Además, la periodista hizo énfasis en que solo una mujer ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía, el caso de Torremolinos. Subrayó que dentro del partido “no se mueve nadie” y que una militante en activo, opta por el silencio.

Así, Talegón habló del “miedo” y presión dentro del PSOE a que este tema saliera a la luz. Pero, según su relato, no se trata de una conducta aislada, mencionó el caso de un diputado, que pertenece a un partido que apoya al Gobierno, el cual engañaba a su mujer. Una dinámica conocida por muchos militantes y que se da con frecuencia dentro del Congreso de los diputados.

El testimonio de María Martín Romero, presidenta de La Volaera, causó un gran impacto en la colaboradora que no pudo contener las lágrimas:

“Estoy sintiendo que estoy viviendo un momento realmente histórico. Que una mujer como María tenga la oportunidad de estar aquí y que por fin la verdad tenga su espacio”.

Rota, Talegón relató cómo el dolor descrito por Martín Romero es un reflejo del sentimiento de miles de mujeres que, en soledad, tienen que sacar a su familia adelante, mientras la clase política, alejada de la realidad, da clases desde el desconocimiento.