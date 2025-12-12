El ‘Me Too’ del PSOE se lleva otra pieza: el quinto guarrete en caer es el senador Javier Izquierdo

Otro guarrete.

Y la lista se alarga, porque ya es el quinto que cae.

Es asturiano de nacimiento, senador por Valladolid y funcionario de carrera de la Junta de Castilla y León.

Tiene 56 años y, por lo visto, la mano muy larga.

La renuncia de Javier Izquierdo a la Ejecutiva del PSOE y al Senado se suma a una serie de dimisiones que han encendido las alarmas en Ferraz, en medio de denuncias de acoso sexual y comportamientos machistas dentro del partido.

Este goteo de renuncias, la falta de transparencia inicial y la tensión interna han transformado lo que algunos ya consideran el ‘Me Too’ del PSOE en un asunto político relevante, que pone en entredicho tanto los protocolos internos como el discurso feminista promovido por la dirección socialista.

La salida de Izquierdo no ocurre de manera aislada. Su dimisión estalla tras meses marcados por las denuncias contra Francisco Salazar, un peso pesado en Moncloa y Ferraz; el secretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro; y el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Todos ellos han perdido sus cargos, y ahora la renuncia del senador por Valladolid suma una quinta baja a una crisis que ya ha dejado al partido “abatido”, según admiten fuentes socialistas.

Qué ha pasado con Javier Izquierdo

Para entender el alcance de este movimiento, es útil revisar la cronología:

El jueves por la tarde, Javier Izquierdo , secretario de Estudios y Programas dentro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y senador por Valladolid, anuncia en redes sociales su renuncia a la Ejecutiva y entrega su acta como senador.

, secretario de Estudios y Programas dentro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y senador por Valladolid, anuncia en redes sociales su renuncia a la Ejecutiva y entrega su acta como senador. En su mensaje a través de X, menciona que busca “afrontar otras tareas profesionales y personales” y expresa su “siempre agradecido”, sin hacer referencia alguna a una denuncia por acoso sexual.

Casi simultáneamente, distintos medios informan sobre un nuevo escrito presentado en el canal interno antiacoso de Ferraz que lo señala por presunto acoso sexual. Esto lo convierte en el cuarto caso registrado en ese circuito y añade una quinta baja política a esta ola.

que lo señala por presunto acoso sexual. Esto lo convierte en el cuarto caso registrado en ese circuito y añade una quinta baja política a esta ola. Fuentes del PSOE confirman su renuncia pero se escudan en la confidencialidad del canal para no especificar si existe formalmente una denuncia ni su contenido.

Lo cierto es que la situación es clara: un dirigente relevante dentro de la dirección federal, con un escaño en el Senado, cae precisamente cuando el PSOE intenta sanar las heridas abiertas por el caso Salazar y las demás denuncias. Que Izquierdo abandonara grupos internos de WhatsApp y dejara de participar en actos del partido horas antes del anuncio refuerza la percepción de que su salida fue más bien abrupta que planificada.

El ‘Me Too’ socialista: cinco bajas encadenadas

La caída de Izquierdo cobra sentido si se analiza dentro del contexto actual. En pocas semanas, el PSOE ha tenido que enfrentar varios casos consecutivos:

Francisco Salazar Asesor clave en La Moncloa y figura cercana a Pedro Sánchez.

Se le han presentado varias denuncias por conductas machistas y presunto acoso a través del canal interno del partido.

El partido reconoce haber estado inactivo durante meses y admite fallos graves en su gestión: las denuncias permanecieron estancadas e incluso llegaron a desaparecer de la plataforma, según fuentes internas.

Salazar deja sus cargos tanto en Moncloa como en el PSOE. Antonio Navarro Secretario general del PSOE en Torremolinos.

Una militante presentó una denuncia ante la Fiscalía de Málaga por presunto acoso sexual después de haber acudido antes al canal interno.

Su militancia fue suspendida. José Tomé Presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte.

Varios testimonios relatan tocamientos inapropiados, mensajes sugestivos y ofrecimientos laborales a cambio de favores sexuales.

Tomé anunció su baja en el partido y dimitió también de sus cargos institucionales. Antonio Hernández Mano derecha de Salazar en la Presidencia del Gobierno, ocupando el cargo director del departamento de Coordinación Política.

Dimite tras hacerse público que desestimó las quejas presentadas por trabajadoras y normalizó comportamientos inapropiados por parte de su amigo. Javier Izquierdo Senador, miembro destacado de la Ejecutiva Federal, secretario de Estudios y Programas.

Presenta su dimisión tras registrarse una denuncia por presunto acoso sexual contra él en el canal interno, según han informado varios medios junto con fuentes socialistas.

Este encadenamiento ha dado lugar a lo que muchos llaman ya abiertamente “Me Too socialista”, un término utilizado para describir esta crisis interna. La combinación entre denuncias, dimisiones e informes oficiales silenciosos desde Ferraz refuerza la idea sobre un problema estructural que afecta a diferentes niveles dentro del partido.