Santiago Abascal deja muda a Susanna Griso en pleno directo con una punzante afirmación sobre Sánchez

Sin palabras.

Así se quedó Susanna Griso, presentadora de ‘Espejo Público’ (Antena3), ante la respuesta de Santiago Abascal en pleno directo.

Griso cuestionó al líder de VOX los motivos por los que se refiere «muy alegremente» al Gobierno Sánchez como «mafia». A lo que el político contestó sin rodeos enumerando el largo listado de tropelías del Ejecutivo liderado por el marido de Begoña Gómez:

«Me sorprende que no le llamen así ustedes, cuando unos tipos viajan en un Peugeot llenando el depósito de gasolina según ellos mismos con el dinero de saunas de prostitución, manipulando los procesos electorales internos, llegan al poder mintiendo a los españoles sobre sus pactos. Llegan al poder de nuevo mintiendo sobre las leyes que van a aprobar e indultando con una ley que decían que era inconstitucional a aquellos de los que necesitan los votos para obtener la investidura. Cuando el anterior ministerio de Transportes, está en la cárcel… Se corrompe y coloca a ‘señoritas’ en las contratas que tenían que dedicarse a la restauración de la vía férrea, donde luego mueren 47 españoles. Cuando este Gobierno hace cálculos políticos incluso de una tragedia como Valencia, reteniendo la ayuda nacional y rechazando la ayuda internacional. Cuando el Gobierno actúa de esa manera, yo creo que no se le puede llamar simplemente un partido más, un partido democrático. Estamos ante una mafia que solo busca la perpetuación de Sánchez en el poder«.

En medio de la campaña electoral por las elecciones de Castilla y León, el presidente de VOX criticó la hoja de ruta del PP tras las elecciones autonómicas en Extremadura y Aragón. «Yo he acreditado con mi integridad física ese respeto», afirmó. «Me parece un insulto a sus dirigentes autonómicos, es una falta de confianza. Ni Azcón ni Guardiola van a pactar nada contra la legalidad».

Y expuso los problemas de los populares en el marco de la negociación: «Lo normal es que aquellos que necesitan los votos hablen con nosotros y nos digan qué queremos y qué necesitamos, pero que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes e intentando domar a Vox no lo entiendo».