Abascal y Feijóo rompen el corazón a Sánchez con el acuerdo PP-VOX

El marido de Begoña no gana para disgustos.

Como trascendió ayer, de acuerdo con una información de Libertad Digital, el aspecto cadavérico de Pedro Sánchez se debería a que padece una enfermedad cardiovascular de la que se ha estado tratando en secreto en los últimos meses en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

De hecho, el periodista que destapó la enfermedad del líder del PSOE soltó otra bomba en esta casa: que Sánchez podría «tener otras patologías», además de la afección cardíaca.

Y, en este sentido, la dolencia cardíaca solo empeoraría para el inquilino de La Moncloa al conocerse el principio de acuerdo entre PP y VOX.

Por supuesto, el pacto no es definitivo y no lo será mientras no se celebren las elecciones en las comunidades autónomas de Castilla y León y, en unos meses, en Andalucía. Además, con las perspectivas de posible crecimiento y las tensiones existentes, las idas y venidas continuarán.

Sin embargo, pese a todo, tendrán que dejarse de pamplinas y pactar, si ya no por el bien de España, al menos por la salud de los propios partidos. Y es que una repetición electoral sería nefasta para los extremeños y merecedora de un voto de castigo por la torpeza de no haber llegado a un acuerdo.

