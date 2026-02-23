El doctor Cabrera, Albert Castillón, Lucía Etxebarria y Paco Porras ya avisaron en Periodista Digital del preocupante deterioro físico de Pedro Sánchez

La noticia viene a confirmar que los rumores tenían solidez.

El aspecto cadavérico de Pedro Sánchez tenía razón de ser, una dolencia cardiovascular de la que lleva tratándose varios meses en el Hospital Ramón y Cajal, en Madrid.

Precisamente, el doctor Cabrera, con su habitual lucidez psiquiátrica, el vidente Paco Porras, el periodista Albert Castillón y la escritora Lucía Etxebarria, en sus intervenciones en ‘Son las 8 y no he cenado‘ ‘Tiempo de Hablar‘ y ‘La Burbuja‘, espacios de Periodista Digital, llevaban meses advirtiendo sin ambages sobre el evidente deterioro físico que presenta Pedro Sánchez.

Lo que algunos achacaban al estrés o al maquillaje ya no engaña a nadie: ojeras marcadas, gesto apagado, movimientos más rígidos y un aspecto general que delata un desgaste acelerado. ¿Están pagando factura el poder, los escándalos familiares y la presión política? Ellos lo vieron venir mucho antes.

La estrella televisiva Paco Porras, a finales de 2025, soltó este vaticinio en ‘La Burbuja’:

Van a morir tres personas. Ya murió Javier Lambán, presidente de Aragón, dos meses después, un mes y medio ha muerto, hoy es su cumpleaños, hoy cumplía, el pobre Fernandez Vara, traicionado por su jefe, hoy cumplía 67 años, ha muerto un día antes de su cumpleaños. Y la muerte nunca viene sola, viene con dos emisarios más.

Sánchez ha abierto una caja y en esa caja han ido los difuntos. El primer difunto ha sido Javier Lambán, el segundo es Fernandez Vara y habrá un tercero. Y sí, van a decir que estoy loco, pero no es así, ya lo advertí que iba a ocurrir, que iba a haber defunciones, alteraciones digestivas, problemas gástricos, ya que ha muerto Lambán de un problema gástrico, ya que ha muerto Fernández Vara de un cáncer gástrico, ¿qué tiene Sánchez? Un problema gástrico, lo que pasa es que Sánchez tiene otro problema peor, sufre un cáncer de páncreas, que es lo que le ha producido la extrema palidez y delgadez.

E insistió con el hecho de que la enfermedad del inquilino de La Moncloa es algo más que conocido entre la población española:

Que el presidente está enfermo lo sabe cualquier ciudadano español, no hay más que ver el kilo de maquillaje que lleva, no hay más que ver cómo anda, cómo habla, los 20 kilos que le ha adelgazado, un síntoma activo de una enfermedad que va por dentro, que le está minando en su propio narcisismo patológico, en ese narcisismo malvado que él tiene. Él ha abierto una caja, como abrió Francisco el Papa, la caja de la Pandora de la puerta del horror, la séptima puerta. ¿A quién se le ocurre a este hombre abrir la séptima puerta? Si las fuerzas del averno viven allí. Han ido directamente a Sánchez.

Por su parte, el doctor Cabrera aseguró que:

Sánchez tiene que mantener un tipo, un cuerpo, es bello, es un hombre que tiene gancho erótico festivo y eso es muy importante. Mucho hueso ahora, mucho hueso, tiene que hacer más musculación y además sobre todo cuidarse porque yo le noto estreñido y eso sí es importante, el estreñimiento pertinaz hace pensar mal.

Albert Castillón aseguró que Sánchez estaba sí o sí enfermo:

La enfermedad o el mal tono o la mala cara, yo no sé qué es, pero se acentúa cada vez que le veo. Ahora, además de una delgadez extrema, luce ojeras típicas de persona con enfermedad. Yo no sé qué le ocurre, pero no puede disimular un estado físico deplorable. Este es la sombra del Sánchez de hace apenas un par de años. Tampoco hay que remontarse más allá.

Y Lucía Etxebarria destacó como tuvo que ser medicado antes de salir a una rueda de prensa con motivo de unos audios aparecidos en junio de 2025 y en los que quedaban señalados José Luis Ábalos y Santos Cerdán: