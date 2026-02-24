Rebeca Crespo acongoja al kiosquero podemita y al propagandista de Sánchez tras el bulo del niqab

Menuda polémica la que se ha formado en X (antes Twitter).

Una publicación de Rebeca Crespo ha escocido a la izquierda y ha desatado una auténtica tormenta en la plataforma de Elon Musk.

La periodista publicó una imagen de una mujer con niqab acompañada de una reflexión con la que retrataba a la izquierda: «Pero si en España no te encuentras a nadie con burka ni niqab…».

La cosa molestó tanto a la extrema izquierda que alguien creó con inteligencia artificial una secuencia de tres fotos de la mujer colocándose la prenda en el metro para intentar difamar a Crespo.

Uno de los sospechosos habituales en difundir la mentira ha sido el activista Idafe Martín Pérez, un agitador de extrema izquierda que incluso llegó a trabajar cinco meses en La Moncloa, conocido por sus ataques a periodistas crítico con el Gobierno.

El propagandista de Sánchez afirmaba que la expresentadora de La Segunda Dosis y La Frontera «llevaba semanas buscando a alguien con burka. Y, como no hay, ha tenido que disfrazarse ella misma».

No solo mentía Idafe con la imagen, sino que además atribuía que la mujer de la secuencia era Crespo, a pesar de que no se parecen.

Para completar el cuadro, uno de los principales miembros de los ultras de izquierdas que van dando lecciones de periodismo a los demás salió a replicar el bulo y ha quedado en evidencia. Pablo Fernández publicó: «La pillada y el bulo se comentan solos. Este es el periodismo de la “ultraderecha”. Y un diputado de VOX difundiendo la patraña».

Ante semejante circo, la propia Rebeca Crespo entró en el «24×7» para dar detalles de la polémica a Alfonso Rojo.

Señaló que la imagen fue producto de una publicación que leyó en la que alguien afirmaba que no había visto a ninguna mujer con burka o niqab en España, pero que en ningún caso atacaba a la mujer.

Ha criticado con dureza a los activistas de izquierda y extrema izquierda que van de feministas y defensores de la libertad y que cometen semejante bajeza —usar la IA para crear un bulo— para defender el uso de una prenda que, según ella, somete, cosifica y humilla a las mujeres.