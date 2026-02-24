Víctor de Aldama manda un mensaje que deja temblando al ministro de Sánchez, Ángel Víctor Torres

Víctor de Aldama ha lanzado una dura advertencia al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras la exclusiva publicada por El Español sobre la cena en casa de Torres y la adjudicación del contrato del antiguo cine Royal.

A través de sus redes sociales, el empresario y comisionista de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo arremete contra el expresidente canario, que en reiteradas ocasiones se ha referido a él como mentiroso.

«Salió pavoneándose porque en el informe de la UCO no venían ni chicas ni casas ni nada. Parece ser que hoy empiezan con el carrito de los helados, señor Ángel Víctor Torres. Vamos a ver qué dice hoy usted. Lo suyo sería que dimitiera».

También le afeó que lo haya amenazado con querellarse contra él, pero que no termine de emprender las acciones legales anunciadas.

«Usted va de bueno, de que me iba a poner una demanda por injurias, y la demanda sigue sin llegar. Creo que tenemos un problema con Correos; deberían hablar con ellos porque sigue sin llegar».

Por último, ha lanzado una advertencia tras trascender la investigación sobre el presunto amaño en la adjudicación de la reforma del edificio Royal, futura sede de la Agencia Tributaria Canaria, en especial por los mensajes de WhatsApp de Koldo que sitúan a Torres en una cena con Ábalos y el constructor Ruz el 9 de febrero de 2022 en la vivienda del ministro en La Palma.