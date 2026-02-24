Hoy hablamos de un Gobierno que presume de récords de empleo mientras Europa empieza a mirar a España con creciente preocupación. El paro oficial baja un 5,9 %, según el SEPE.

Pero el gasto en prestaciones por desempleo sube un 5,4 %. Algo no cuadra. Si hay menos parados, ¿por qué el Estado paga cada vez más por desempleo? La respuesta es incómoda: los datos están completamente tezanizados.

El Gobierno manipula el relato mezclando afiliaciones con afiliados, maquillando el paro efectivo y ocultando que cada vez hay más personas cobrando prestaciones aunque “oficialmente” el paro baje.

Mientras tanto, España pierde peso internacional. Sánchez ya no pinta nada en las grandes decisiones europeas. No le invitan a las reuniones clave. No confían en él. Y cada vez son más en Bruselas los que recuerdan cómo terminó Zapatero: volviendo con el rabo entre las piernas. Hoy desmontamos con datos oficiales del SEPE y del propio Ministerio de Trabajo la gran mentira del empleo en España.

Menos paro sobre el papel. Más gasto real. Más precariedad. Más propaganda. Porque cuando los números no cuadran, el problema no es la estadística. El problema es el Gobierno.