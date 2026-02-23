El escándalo del paro en Baleares

Hoy hablamos de un dato escandaloso que desmonta por completo el relato oficial del empleo.

En Islas Baleares, en diciembre de 2025, cobraron prestaciones por desempleo casi tres veces más personas que parados registrados. La tasa de cobertura alcanza el 292%. Dicho claro: por cada 100 parados, cobraron el paro casi 300 personas. No es un error de redondeo. No es un mes aislado. La media anual de 2025 en Baleares se sitúa en el 188%, muy por encima de cualquier lógica estadística. Mientras tanto, la media nacional llega al 79%.

La diferencia es tan brutal que obliga a hacerse la pregunta clave: ¿a quién se está contando como parado y a quién se está pagando realmente?

Otros territorios también presentan anomalías —Huelva, Gerona, Huesca—, pero ninguno se acerca al disparate balear. Esto no es empleo de calidad. No es mejora del mercado laboral. Es distorsión del sistema. El Gobierno presume de que baja el paro, pero cada vez hay más personas cobrando prestaciones. Y cuando el número de perceptores supera con creces al de parados oficiales, el problema no es el trabajador.

El problema es la estadística.

Esto revela una tezanización masiva de los datos. Se maquilla el paro oficial mientras se ocultan colectivos enteros que siguen dependiendo del subsidio. Se cambia el nombre, pero no la realidad. Los números son oficiales. La conclusión es evidente. En Baleares cobran el paro el 300% de los parados.

Y alguien tiene que explicarlo.