María Jesús Montero la lía parda al tratar de defender el papel de Marlaska con el ex DAO de la Policía Nacional: «Contundencia cero»

Dicen que el que tiene boca se equivoca.

Pero en el caso de María Jesús Montero, sus pifias son de órdago a la grande.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Sevilla, pasará a los anales de la historia del surrealismo por su defensa numantina del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el peor momento del escándalo que ha sacudido la cúpula de la Policía Nacional.

Gran parte de su intervención giró en torno a la dimisión forzada del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, tras aceptar un juzgado una querella por presunta agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y abuso de superioridad contra una subordinada.

El caso, con audios y partes médicos ya presentados por el abogado de la víctima, ha puesto en jaque la gestión de Marlaska y ha llevado al PP a exigir su dimisión.

Montero, preguntada directamente por el asunto, no dudó en cerrar filas con el titular del Ministerio del Interior:

Es verdad que cuando conocemos cada situación nos duele y nos llena de desasosiego. La del DAO, terrible, terrible. La denuncia de la persona, de la víctima, es terrible. De una persona que representa la autoridad, de una persona que tiene poder, y es terrible. Y por tanto, el Gobierno y el señor Marlaska no lo pensó un minuto. Inmediatamente que conoció cuál había sido el tenor de los hechos, o al menos presuntamente, pidió la dimisión del DAO.

Sin embargo, en un intento de mostrar mano dura y cero tolerancia hacia el acoso y las agresiones sexuales, Montero lanzó una más que desafortunada expresión:

Y me pregunta usted por las responsabilidades del señor Marlaska. Y yo digo, cuando una persona conoce que hay otro con una conducta absolutamente deplorable, que no se va a consentir, que no puede ser compatible con el trabajo que desarrolla, y el mismo día por la noche le pide la dimisión, ¿qué más puede hacer el señor Marlaska? Si escuchamos esa mañana en el Congreso que lo sabía, y es falso que se conociera. El propio abogado de la víctima ha tenido que salir diciendo que es falso que el señor Marlaska conociera, el abogado, ¿eh?, conociera este caso. Entonces, yo lo que digo es que contundencia cero con estos casos.

Por supuesto, la que será candidata del PSOE a las elecciones autonómicas en Andalucía puso el foco en el Partido Popular: