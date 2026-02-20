Antonio Naranjo desmonta el feminismo de pega del Gobierno Sánchez y deja rabiando a una ‘charo’ de izquierdas

Le ha salido el tiro por la culata.

Y al Gobierno Sánchez el asunto del feminismo exacerbado, el poner como argumento que el testimonio de una mujer contra un hombre es un relato imbatible, le está generando muchos problemas ahora que le ha estallado en la cara el asunto del DAO de la Policía Nacional, José Ángel González.

Ahora la izquierda se revuelve en sus propias contradicciones porque se pone en tela de juicio el testimonio de la mujer que denunció al número 2 del Cuerpo de la Policía Nacional y que, abundando en el turbio asunto, también puso el dedo en la llaga al subrayar el silencio del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En el plató de ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), María José Pintor intentó defender a la mujer abusada pero tratando de sacar la cara por el titular ministerial.

Sin embargo, a Antonio Naranjo le estaba sentando a cuerno quemado la intervención de la tertuliana y Nacho Abad se la puso botando:

Antonio, ¿una mujer es víctima solo por el hecho de denunciar?

El tertuliano fue a saco:

Según la ley vigente, sí. Claro. Otra cosa es que la ley sea una mamarrachada proclamada por las mismas personas que luego cuando les toca hacer…

Pintor quiso coartarle:

¡Ay, de verdad! ¿pero cómo podéis decir estas cosas? Que es que no lo puedo soportar, porque es que yo sé que luego tú no eres así. Es que no lo puedo soportar.

El presentador cortó de raíz el intento de mordaza de Pintor y de otros progres en la mesa de debate:

Es que María José, yo… Escucha, si queremos echamos a Antonio y que no hable. Si queréis echamos a Antonio y que no hable. Si queréis que Antonio no hable porque no os guste su opinión, lo he echo del plató. ¿Queréis que lo eche del plató? Pues entonces no lo interrumpáis.

Antonio Naranjo, como calma, fue exponiendo las razones por las que cree que el feminismo del Ejecutivo Sánchez ha caído en su propia trampa:

A ver, esto es que es un tema difícil, porque yo soy de los que piensa que efectivamente una mujer no denuncia si no tiene una razón poderosa. Pero es que además soy un demócrata. Entonces entiendo que en un estado de derecho hay que cumplir unos procedimientos antes de que el estado de opinión, la intuición o el olfato te lleve a condenar a alguien. Entonces de la habilidad para combinar ambas cosas es de lo que sale un Estado de Derecho decente. Y yo creo que en este viaje ha habido gente que se ha retratado mucho derribando esas barreras, esos procedimientos y esas garantías, y se ha retratado luego olvidándolas cuando les tocaba cerca. El mejor ejemplo de esto es Íñigo Errejón, la misma persona que apoya una ley y luego va y se pone delante del juzgado y dice, me he equivocado, porque con que esa señora me acuse a mí no debería ser suficiente para que a mí me condenaran. Con lo cual es un debate estimulante y razonable, en el que una sociedad decente debería encontrar la manera de proteger a la mujer sin considerar que su palabra es suficiente para condenar a un agresor.

Y se mostró muy crítico con el respaldo que la izquierda le ha brindado a Marlaska: