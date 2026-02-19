Miquel Giménez arremete contra el «morro supino» de Marlaska y clava las dos razones por las que el ministro debe dimitir

Colosal.

Miquel Giménez, en el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro), protagonizó una intervención más que aplaudida en las redes sociales.

El periodista expuso en menos de dos minutos las razones por las que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería de abandonar su cargo ipso facto después de conocerse el escándalo de los abusos del DAO de la Policía Nacional, José Ángel González:

Esto es lo que llaman morro supino. Mañana publico en ‘Vozpópuli‘ un artículo que se llama ‘Marlaska debe dimitir’. Y Marlaska debe dimitir, aparte de que a mí no me ha gustado nada ese gesto chulo de’ te espero a la salida del cole a ver si puedes conmigo’. Es de baja estofa. Debe dimitir por dos razones. Primero, si el ilícito del que se está hablando se cometió y él no lo sabía, debe dimitir, porque la responsabilidad siempre es política. Y por lo tanto su obligación es estar al tanto de todo lo que sucede en su ministerio, máxime, cuando estamos hablando de personas presuntamente implicadas de tan alto nivel. Excuso decir si el ministro lo sabía y lo encubrió.

Igualmente, subrayó que debe dimitir porque un ministro nunca puede alegar desconocimiento de lo que pasa en su negociado:

Pero como yo soy buena persona y soy panglosiano, voy a fingir que no, que no lo sabía, porque la presunción de inocencia es para todo el mundo. Si el señor Marlaska no sabe lo que pasa en su casa, debe dimitir. Y ese, ‘si la víctima cree que tal’, me suena un poco a, si quieren ayuda, que la pidan. No, mire usted, usted debe dimitir, señor ministro, porque la responsabilidad en un asunto tan grave siempre recae sobre la máxima figura, que es usted en este caso el ministro.

Y aseveró que Marlaska, de empecinarse en seguir en el puesto, demostrá que es una persona innoble: