Marlaska sabía y tapó los movimientos de dedos del DAO

Un nuevo frente político sacude al Gobierno tras salir a la luz informaciones que apuntan a que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habría sido conocedor de presuntas irregularidades atribuidas al DAO y no habría actuado con la diligencia exigible a su cargo.
Los hechos se remontarían a meses atrás, cuando varios avisos internos alertaron de comportamientos atípicos dentro de la cúpula operativa policial. Dichos avisos no habrían derivado en investigaciones formales, lo que ha despertado suspicacias sobre un posible intento de evitar desgaste político en un momento delicado para el Ejecutivo.
Sectores de la oposición consideran que, de confirmarse, se trataría de un caso grave de responsabilidad política. “No basta con negar; hay que aclarar qué sabía el ministro y cuándo lo sabía”, señalan voces parlamentarias que reclaman transparencia inmediata.
Desde el entorno del titular de Interior se rechazan de plano las insinuaciones y se sostiene que no existe ningún expediente ni actuación irregular que pueda respaldar tales acusaciones.
Por su parte, Marlaska insistió en que hasta el martes por la tarde no tenía constancia de la denuncia judicial, que había sido admitida a trámite recientemente, y que en cuanto la conoció exigió la dimisión y cese inmediato del implicado.
En su intervención, el ministro defendió que desde el Ministerio no se ha “tapado” ni encubierto nada y subrayó que si hubiera tenido conocimiento previo de hechos de esa gravedad habría actuado de inmediato. También afirmó que solo aceptará críticas si la víctima considera que no se sintió protegida, llegando incluso a decir que estaría dispuesto a dimitir si ella así lo estima.
Para analizar esta y otras cuestiones, Josué Cárdenas aborda lo último de la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Burbuja’.