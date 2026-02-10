Vicente Vallés se troncha de la ridícula lectura que Yolanda Díaz hace del resultado electoral en Aragón

Vive en una realidad paralela.

O tal vez el devastador resultado para las formaciones de izquierda aún la mantiene desnortada y sin ser consciente de la realidad que dejaron las urnas en la noche del 8 de febrero en Aragón.

Lo cierto es que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, lejos de asumir los resultados, optó por la estrategia de minusvalorar los 26 escaños obtenidos por Jorge Azcón (Partido Popular).

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda salió al quite con su habitual retórica alarmista: llamó a una «alianza democrática» frente a una supuesta «emergencia sin precedentes» provocada por el «avance de la extrema derecha».

Según ella, el resultado obligaba a Alberto Núñez Feijóo a «replantear su estrategia» y a toda la izquierda a unirse contra el peligro que representa VOX, la formación de Santiago Abascal:

La estrategia que está teniendo el Partido Popular, como digo siempre, no es otra más que alimentar a VOX. Creo que el señor Feijóo tiene que repensar su estrategia. Hoy Feijóo es un alimento, un nutriente fundamental de VOX.

Pero el análisis de la política de Fene (La Coruña) no convenció a todo el mundo.

En la edición de Antena 3 Noticias del 9 de febrero de 2026, Vicente Vallés no pudo contener su habitual dosis de ironía al comentar las declaraciones de la ministra.

El veterano presentador retrató el intento de Yolanda Díaz de convertir una derrota clamorosa en una victoria moral o en una llamada a la unidad antifascista: