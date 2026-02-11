Rosa Belmonte destroza a Sarah Santaolalla con la frase más brutal del año: «¿Esa es la que la mitad es tonta y la mitad tetas?»

Para quitarse el sombrero.

La periodista Rosa Belmonte (‘ABC’ y Onda Cero) se marcó la mejor definición hasta ahora escuchada sobre Sarah Santaolalla.

Todo comenzó con unas palabras de Felipe González en el desayuno del Ateneo, en Madrid, en la mañana del 10 de febrero de 2026.

Allí, el expresidente del Gobierno afirmó que va a votar en blanco en vez de al PSOE de Pedro Sánchez, que es peor pactar con Bildu que con VOX y que no se piensa ir del partido.

En el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), Santaolalla no tuvo empacho en referirse al expresidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996:

Ahora mismo Felipe González es un activo político, pero para la derecha. Para mí, como presidente, que su gestión no me gustó. Tuvo casos de corrupción, el señor X sabemos todos quién era. Y todo esto que podemos seguir hablando de Felipe González como si su gobierno hubiese sido mucho mejor a mí me parece de traidor.

Horas después, desde el programa ‘El Hormiguero‘ (Antena 3), Pablo Motos no pudo más que alucinar con las palabras de la comunicadora salmantina:

Esta mañana me ha sorprendido. No lo puedo evitar. Estaba viendo la tele y he puesto Cuatro y he oído a una tertuliana decir que Felipe, después de estas declaraciones, decir que Felipe González era un traidor.

En ese momento, Rosa Belmonte saltó para soltar una frase sobre Sarah Santaolalla que pasará a los anales de la historia televisiva: