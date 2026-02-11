  • ESP
MOMENTAZO EN 'EL HORMIGUERO' (ANTENA 3)

Rosa Belmonte destroza a Sarah Santaolalla con la frase más brutal del año: «¿Esa es la que la mitad es tonta y la mitad tetas?»

"Esta mañana me ha sorprendido escuchar a una tertuliana decir que Felipe González era un traidor"

Felipe González votará en blanco en generales si Sánchez repite como candidato del PSOE y Patxi Lopez le insulta

Para quitarse el sombrero.

La periodista Rosa Belmonte (‘ABC’ y Onda Cero) se marcó la mejor definición hasta ahora escuchada sobre Sarah Santaolalla.

Todo comenzó con unas palabras de Felipe González en el desayuno del Ateneo, en Madrid, en la mañana del 10 de febrero de 2026.

Allí, el expresidente del Gobierno afirmó que va a votar en blanco en vez de al PSOE de Pedro Sánchez, que es peor pactar con Bildu que con VOX y que no se piensa ir del partido.

En el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), Santaolalla no tuvo empacho en referirse al expresidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996:

Ahora mismo Felipe González es un activo político, pero para la derecha. Para mí, como presidente, que su gestión no me gustó. Tuvo casos de corrupción, el señor X sabemos todos quién era. Y todo esto que podemos seguir hablando de Felipe González como si su gobierno hubiese sido mucho mejor a mí me parece de traidor.

Horas después, desde el programa ‘El Hormiguero‘ (Antena 3), Pablo Motos no pudo más que alucinar con las palabras de la comunicadora salmantina:

Esta mañana me ha sorprendido. No lo puedo evitar. Estaba viendo la tele y he puesto Cuatro y he oído a una tertuliana decir que Felipe, después de estas declaraciones, decir que Felipe González era un traidor.

En ese momento, Rosa Belmonte saltó para soltar una frase sobre Sarah Santaolalla que pasará a los anales de la historia televisiva:

¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas? Eso es una frase de una serie, de la Maravillosa señora Maissel. Se la he copiado de La Maravillosa señora Maissel.

