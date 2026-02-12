Caos en Atocha nivel experto: subcontrata de Renfe pasa del ‘sentimos la demora’ a ‘toma refrescante y relájate’ en 0,2 segundos

Madrid, estación Puerta de Atocha, tarde-noche del miércoles 11 de febrero de 2026.

Lo que empezó como una típica tarde de «el tren saldrá en breve, tranquilos» degeneró rápidamente en una escena viral de manual.

Cientos de pasajeros varados por cancelaciones masivas de trenes Avant (Renfe) a Ciudad Real y Puertollano comenzaron a impacientarse.

Especialmente hubo uno que, harto de esperar horas sin explicaciones, sacó el móvil para inmortalizar el caos: cancelaciones del 19:10 y 20:10, colas eternas, megafonía muda y trabajadores desbordados.

La respuesta de la azafata subcontratada, lejos de calmar los ánimos, fue la de optar por la vía rápida: hidratar al cliente protestón tirándole un vaso de agua.

¿El resultado? Un vídeo circulando como la pólvora en redes y dejando claro que la preparación de determinados trabajadores no es la más adecuada.

Mientras tanto, Renfe guarda el silencio corporativo de rigor o prepara el comunicado prefabricado.

Porque en la Renfe de 2026, ya no basta con cancelar trenes sin previo aviso ni con dejar a la gente tirada sin alternativas. Ahora el pack premium incluye espectáculo en directo: de ‘lo sentimos mucho’ a ‘toma hidratación forzosa’ en tiempo récord.

La subcontrata, esa gran solución para ahorrar costes y externalizar la bronca, demuestra una vez más que la paciencia humana tiene un límite… y ese límite se mide en mililitros de agua mineral.

¿Próxima mejora en el protocolo anti-quejas? ¿Quizá café hirviendo para los que sigan grabando? ¿O un sistema de puntos por cada remojón exitoso? En este ferrocarril, la creatividad para el desastre parece no tener freno.

Y mientras tanto, Ciudad Real sigue esperando su Avant como quien espera la lotería, pero al menos un pasajero ya presume de nuevo y refrescante tratamiento gratis cortesía del contribuyente. Porque si Renfe no puede darte puntualidad, al menos te da frescura. Literalmente.

Así que ya saben: si viajan en Renfe estos días, lleven paraguas. No por la lluvia… por si la subcontrata decide que ya es hora de refrescar el debate. Y si graban, háganlo desde lejos. Mucho. El agua vuela rápido cuando la paciencia se acaba.