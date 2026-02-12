Cayetana Álvarez de Toledo saca las saunas del suegro de Sánchez y silencia al PSOE en el Congreso

La jugada le salió más que regulera al Gobierno Sánchez.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pensó que había hecho diana con una referencia a José María Aznar en la réplica que tuvo con la parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo (Partido Popular) cuando esta le sacó a colación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE):

Sobre la obsesión suya con el expresidente Zapatero. Mire, yo no vengo aquí a traer insinuaciones sobre expresidentes. El expresidente Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer ninguna acusación

Pero nada más lejos de la realidad.

La sesión de control al Gobierno en el Congreso se convirtió en un auténtico terremoto para el PSOE gracias a Cayetana Álvarez de Toledo.

La diputada popular, en un cara a cara demoledor con el ministro de Exteriores José Manuel Albares, sacó a relucir el fantasma que más duele en Ferraz: las saunas del suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez, y el silencio sepulcral que se hizo en las filas socialistas cuando se mencionaron las palabras de Santos Cerdán ante el juez.

Cayetana Álvarez de Toledo no se anduvo con rodeos. Tras abordar temas de política exterior y las presuntas conexiones de Zapatero con Huawei y Plus Ultra, la portavoz adjunta del PP remató su intervención con un dardo letal dirigido al corazón del sanchismo y que abochorna a los socialistas de bien:

Un apunte final sobre sus insinuaciones, Aznar no conoció a Epstein, pero Pedro Sánchez sí emparentó con Sabiniano -su suegro y padre de Begoña Gómez-. Ahora no recuerda si su suegro financió la carrera política con el dinero de los prostíbulos. Tiene mejor memoria Santos Cerdán, que ante el juez habló directamente de las saunas del presidente del Gobierno. Y así se derritió el PSOE.

La que debió asustarse de lo lindo con la intervención de la parlamentaria del Grupo Popular fue la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, que saltó como un resorte a recordar que la pregunta original nada tenía que ver con el espinoso asunto de las saunas del suegro de Pedro Sánchez.