La familia de Begoña Gómez se embolsó el 50% de los ingresos de los menores que ejercían en sus saunas

Un escándalo en toda regla.

El cóctel es explosivo a más no poder.

Mezclados en el mismo recipiente la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez; el suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez y unos menores de edad que ejercían en saunas de la familia de la ‘primera dama’ de La Moncloa.

Según una información a la que tuvo acceso el diario ‘The Objective‘, firmada por Teresa Gómez, Pedro Sánchez se interesó de manera muy especial por una serie de documentos sensibles que obraban en poder de los agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional encargados de investigar el caso Villarejo.

Lo que llegó a obsesionar al dirigente del PSOE fue un documento en el que se describía con todo detalle la operativa interna de las saunas y que apuntaba a la explotación sexual de menores, principalmente brasileños y marroquíes, que entregaban el 50% de sus ingresos a la familia política del ahora presidente del Gobierno.

Literalmente, en esa nota confidencial se decía cuestiones tan graves como estas:

Muchos de los jóvenes que se prostituyen en las saunas gays son menores extranjeros de Brasil o del Magreb, fundamentalmente marroquíes. Los menores perciben el 50% de lo que generan.

¿Y qué pasaba con el resto del dinero? Pues que se quedaba en manos de la familia de Gómez como gestores de esos establecimientos.

Incluso, en determinados casos, a esos menores se les descontaban cantidades mayores que el 50%:

Se les descuenta manutención si pernoctan en la sauna y las sustancias que consuman. Eso sí, siempre que no sean los estimuladores sexuales que les facilitan para soportar tantas horas de actividad.

El propio Villarejo confirmó tanto la edad como el origen foráneo de esos trabajadores sexuales:

Fundamentalmente, eran menores de edad. Marroquíes muchos. Y brasileños.

La nota informativa llegó a ir más allá y apuntó a una implicación directa de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el funcionamiento cotidiano del negocio familiar:

Esas mismas fuentes han asegurado la plena implicación de Pedro Sánchez y su esposa en el negocio familiar.

Según esa versión, «el matrimonio se encargaba personalmente de recoger a primera hora de la mañana el efectivo recolectado el día anterior de cada sauna y habría intervenido en algunas peleas por disputas por conseguir ciertos clientes.

Otras fuentes, resaltó el informe, señalaban que era Begoña Gómez quien solía frecuentar los establecimientos junto a su hermano, mientras que Sánchez «la acompañó solo en muy contadas ocasiones».