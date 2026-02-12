El socialista Sánchez era concejal de Madrid mientras su suegro ‘pegaba palos’ en la Sauna Princesa

En el año 2008, Pedro Sánchez desempeñaba funciones como concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

Ese mismo año, un cliente presentó una reclamación contra la Sauna Princesa. Este establecimiento, ubicado en la calle Mártires de Alcalá 5, estaba a cargo de Sabiniano Gómez Serrano, suegro del actual presidente del Gobierno y padre de Begoña Gómez.

El cliente había contratado media hora con dos mujeres por un precio acordado de 324 euros, pero su banco registró cobros por un total de 701 euros: 173, 174 y un inexplicable cargo adicional de 354 euros.

Levanta la ‘liebre’ en forma de exclusiva el periodista Fernán González en ‘Okdiario’.

La encargada del local se negó a reintegrar el exceso cobrado y argumentó que no contaba con una lista de precios. Ante esta situación, el afectado regresó acompañado por la Policía Municipal a las 21:15 horas del 5 de enero de 2008.

La hoja de reclamaciones, que fue tramitada por la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, detalla el fraude: un servicio inicial de 150 euros más una comisión de 24 euros por el uso de tarjeta, además de otro servicio similar. Las sentencias judiciales corroboran las tarifas: 150 euros por media hora y 300 euros por una hora completa en servicios de prostitución.

Perfil de Sabiniano Gómez Serrano

Sabiniano Gómez Serrano, quien nació en los años 40, estuvo al frente junto a sus hermanos de una red de saunas en Madrid durante varias décadas.

Como padre de Begoña Gómez, acumuló múltiples denuncias relacionadas con prostitución, condiciones deplorables y estafas. Ex empleados lo describen como el recaudador: «15.000 pesetas el polvo». Su empresa San Bernardo 36 SL poseía propiedades valoradas en un millón de euros, entre ellas un apartamento en Mojácar que fue heredado por Begoña Gómez en 2013.

Orígenes : Comenzó su andadura con un cine que transformó en saunas durante las décadas de los 80 y 90.

: Comenzó su andadura con un cine que transformó en saunas durante las décadas de los 80 y 90. Familiares implicados : Sus hermanos Enrique Francisco (dueño inicial) y Conrado gestionaron locales como Sauna Adán y Castellana 180.

: Sus hermanos (dueño inicial) y gestionaron locales como Sauna Adán y Castellana 180. Patrimonio : Contó con seis inmuebles repartidos entre Madrid, Torrejón, Alcalá y Segovia. En 2023 alquilaban a precios reducidos a Muface.

: Contó con seis inmuebles repartidos entre Madrid, Torrejón, Alcalá y Segovia. En 2023 alquilaban a precios reducidos a Muface. Vínculos: Existen testimonios que mencionan invitaciones a policías para copas y favores.

Anécdotas y curiosidades

La Sauna Princesa acumuló hasta la fecha un total de 27 denuncias y recibió nueve inspecciones policiales.

Un ex empleado reveló: «El tío de Begoña era el recaudador». La familia solía disfrazar habitaciones como si fueran oficinas. En el año 2006, un concejal del PP llamado Javier Rodrigo de Santos, pagó con fondos públicos una suma total de 350 euros en la sauna dirigida por Sabiniano.

Durante sus años como concejal, Sánchez convivió con estos negocios sin manifestar públicamente su rechazo hacia ellos. En el año 2014, Villarejo mencionó las saunas durante una conversación grabada con el número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, cuya grabación fue posteriormente filtrada. La defensa legal del actual presidente menciona un auto emitido por la Audiencia Nacional en el año 2024 que califica las actividades como lícitas, aunque ignora fallos judiciales previos sobre prostitución.

La Policía detectó indicios claros de complicidad: agentes invitados a disfrutar copas. El cliente afectado en aquel entonces resume así el modus operandi: acordar precios bajos pero cobrar altos mediante cargos bancarios. Este caso exclusivo elaborado por Ferrán González para OKdiario destapa una red que operó sin restricciones cerca de Plaza España.

La hoja presentada en el año 2008 queda como testimonio palpable del negocio familiar al cual tuvo acceso directo Sánchez mientras ejercía su labor como edil.