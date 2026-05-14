Esther Jaén deja ojiplático a Iker Jiménez justificando el veto indefinido a Bertrand Ndongo y Vito Quiles en el Congreso

De traca.

En la tertulia ‘Horizonte‘, el programa de Iker Jiménez en Cuatro, la periodista Esther Jaén (OkDiario) defendió con argumentos la decisión de la Mesa del Congreso de suspender cautelarmente —y de forma indefinida— las acreditaciones de prensa de Bertrand Ndongo y Vito Quiles.

Su intervención dejó visiblemente sorprendido al presentador, que no ocultó su perplejidad ante lo que consideró una justificación excesiva del veto impulsado por PSOE y Sumar.

La Mesa del Congreso, con los votos de la mayoría de izquierda, acordó el 13 de mayo de 2026 retirar de manera cautelar las credenciales a ambos comunicadores mientras se resuelven los expedientes disciplinarios acumulados.

La medida se ampara en el nuevo Reglamento aprobado en 2025 precisamente para atajar altercados en las dependencias parlamentarias.

Jaén, jugando con un lenguaje alambicado, acabó posicionándose del lado de la censura aprobada por los Patxi López (PSOE) y compañía.

Iker Jiménez preguntó para saber qué es lo que estaba pasando en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo:

Vito Quiles y también Ndongo, dos personas que están preguntando en el Congreso. Ha habido un lío tremendo y además, como todo, es sí, no, uno dice que sí, otro que no. Esto pasa en todo, lo están viendo hoy mismo. Una sanción permanente, indefinida. Esther, ¿qué ha pasado? ¿Hay unas normas en el Congreso?

La periodista blandió el argumento de que había que respetar un reglamento sacado ad hoc para evitar preguntas incómodas:

Hay un reglamento de nuevo cuño que surge a raíz de la reiteración de estos altercados y de estos episodios y porque, entre otras cosas, lo piden los periodistas que trabajan habitualmente en el Congreso. En base a ese reglamento, se les ha sancionado porque ya no han cumplido el reglamento. Estos episodios se han producido durante bastante tiempo, pero ahora hay un reglamento. Antes no, antes no se les podía sancionar. El problema es que cuando tú entregas una credencial a un periodista acreditado por un medio de comunicación o tú consideras que tienes que darla, ya es muy complicado porque ahí entra el derecho a la información, la libertad de información. Entonces, claro, retirarla es muy difícil. Y entonces yo creo que se ha hecho este reglamento para poder, entre otras cosas, de alguna manera bloquear ese tipo de conductas.

Pero al presentador de ‘Horizonte’ no le convenció el argumento:

Fíjate, hay unas imágenes. Esther. Esther, quiero que las veas. Es el momento de Zapatero que están diciendo que por esto, Vito Quiles, me gustaría saberlo porque están las imágenes. Por esto, por ejemplo, la van a sancionar. Vamos a ver al expresidente Zapatero. Él va con su móvil. Creo que distribuye en redes sociales porque yo lo he dicho aquí y lo diré siempre. Yo respeto el derecho, me debo a lo que digan los demás periodistas, a Ndongo y a Vito Quiles, y lo digo aquí claramente, a preguntar y a estar en el Congreso y a tener las mismas oportunidades que los demás compañeros. Pueden gustar más, menos, como nos gustan menos y otros. Tienen derecho. Ahora bien, ojo. Esto es otra cosa. Si hay una normativa, pues imagino que hay cumplirla. Yo no puedo tapar la cámara aquí o agredir a un técnico. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Porque yo tampoco veo nada extraño. A lo mejor me equivoco.

Jaén explicó que la norma no permite usar el móvil como cámara:

No, yo con un móvil no puedo grabar. Como no puedo grabar tampoco en el hemiciclo, yo no puedo. O sea, a mí me sancionan. Si yo lo hago, a mí me sancionarán. Yo estoy acreditada como redactora. Eso lo dice el reglamento. Y eso ellos lo saben.

Jiménez volvió a cuestionar que por qué lo hacía si sabía que eso podía acarrearle una sanción:

¿Y por qué Vito se salta eso si sabe que le pueden sancionar?

Para la periodista, la explicación fue que buscaba monetizar esos instantes:

Pues porque yo creo que al final eso también lo rentabiliza, que es de lo que se quejan el resto de periodistas. Oiga, yo pregunto. Yo hago las mismas preguntas que ellos con más o menos agresividad. Pero yo pregunto lo que tengo que preguntar. Pero yo no me grabo mientras estoy preguntando. Y seguramente me contestan con evasivas y no me dan una respuesta. Pero claro, a ver, yo me grabo preguntando y eso no.

Pero Carmen Pórter aportó un dato relevante, que la grabación era para eludir la censura impuesta contra Vito Quiles al que nunca le pasaban las imágenes: