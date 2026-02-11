Koldo desvela que Sánchez ordenó relajar pesquisas policiales sobre prostíbulos de su suegro

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, ha lanzado una de las afirmaciones más impactantes de la semana en una entrevista exclusiva con Eduardo Inda en OKDIARIO.

Según sus palabras, Pedro Sánchez, en medio de la campaña para las primarias socialistas, le pidió que contactara con la Policía para «bajar el pistón» en las indagaciones relacionadas con los prostíbulos dirigidos por Sabiniano Gómez, el padre de la esposa del presidente. «Todos quedaron contentos», sentencia Koldo, quien asegura que las investigaciones se enfriaron tras su intervención.

Esta revelación llega en un momento crítico para el Gobierno. Las declaraciones de Koldo están estrechamente ligadas a recientes testimonios judiciales de Santos Cerdán y Antonio Hernando, quienes admitieron haber tenido reuniones en Ferraz con la «fontanera» Leire Díez para gestionar audios del comisario José Manuel Villarejo que comprometían al suegro de Sánchez.

El caso abre la puerta a un mar de presuntas interferencias políticas en la Justicia, un asunto que ya ha desencadenado dimisiones y comisiones de investigación en el Congreso.

El asesor de Ábalos desvela estos pormenores con claridad.

Koldo describe cómo, durante las primarias del PSOE, miembros del partido le advirtieron sobre «temas relacionados con locales» del suegro de Sánchez. Contactó con fuentes policiales, que confirmaron que se estaba llevando a cabo un seguimiento a ciertos establecimientos de alterne.

Fue entonces cuando Sánchez tomó cartas en el asunto: «Mira a ver cómo conseguís que se suavice un poco el tema», le indicó. Tras transmitir el mensaje, poco después, el asunto pareció disolverse. No se menciona trata de blancas, solo inspecciones sobre la legalidad de los locales; sin embargo, el tono deja entrever el favoritismo alegado.

El padre de Begoña Gómez ha sido objeto de controversia durante años. Sabiniano Gómez administraba locales como la Sauna Adán. Audios del comisario Villarejo lo relacionaban con tramas vinculadas a prostitución y blanqueo, haciendo referencia a Sánchez como «Peque». Ahora, Koldo añade que el líder socialista movió hilos para protegerlo.

Este episodio está relacionado con el caso Koldo, donde Ábalos está imputado por comisiones ilegales relacionadas con mascarillas. La UCO ya investiga conexiones familiares. Si se demuestra, podría implicar obstrucción a la Justicia, un delito grave que minaría aún más la credibilidad del Ejecutivo.