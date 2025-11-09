Así funcionaba la sauna Adán, el prostíbulo más lucrativo de Sabiniano y del que salía el dinero que pagó campaña y piso a Sánchez

Putas y chaperos.

Además de mano dura y una gestión feroz.

En el corazón de Madrid, escondido tras una fachada poco llamativa en la calle San Bernardo, un sótano húmedo fue durante años el motor económico de la familia política de Pedro Sánchez.

La sauna Adán, que se presentaba como un local de ocio gay, se convirtió en uno de los prostíbulos más rentables del entramado dirigido por Sabiniano Gómez, suegro del presidente.

En ese espacio, bajo luces tenues y envueltos en vapor, se entrelazaban historias personales y estructuras de poder, lejos del escrutinio público y los discursos políticos.

El establecimiento contaba con dos plantas y 344 metros cuadrados, donde se podían encontrar zonas comunes como un bar, cabinas privadas y un célebre “cuarto oscuro”.

La entrada tenía un coste de 15 euros y el horario abarcaba desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. La clientela era diversa y predominantemente masculina, incluyendo tanto a trabajadores sexuales como a habituales en busca de anonimato y encuentros reservados.

Testimonios de usuarios y extrabajadores describen un ambiente que combinaba lo decadente con lo festivo, donde los masajes íntimos y las negociaciones sobre tarifas por servicios sexuales eran moneda corriente.

https://twitter.com/RaulGallart80/status/1987264005572837504

El engranaje financiero y la implicación familiar

El verdadero secreto detrás de la sauna Adán no radicaba únicamente en su actividad clandestina, sino en la complejidad del sistema financiero que gestionaba. Sabiniano Gómez comenzaba sus días antes del amanecer, recolectando los ingresos de todos los locales de la red —dispersos por Madrid, Toledo, Segovia, Lugo y Zaragoza— siguiendo una ruta meticulosamente planificada. Una vez completada la recolección, padre e hija, Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, contabilizaban el efectivo utilizando máquinas especializadas antes de guardarlo en una caja fuerte oculta detrás de un cuadro en su hogar familiar en Majadahonda.

Los audios y testimonios recopilados recientemente añaden una inquietante capa de verosimilitud: “El problema que tenía Begoña era justificar los ingresos; decía que asesoraba, pero realmente llevaba la contabilidad de las saunas”, se escucha en una grabación difundida en los últimos meses. Varios testigos corroboran que Begoña Gómez no solo llevaba las cuentas sino que también realizaba pagos a proveedores en efectivo desde la oficina situada en el piso superior de la sauna Adán.

Entre los locales más rentables destacaban además del mencionado sauna Adán, el club Castellana 180, la sauna Azul y la sauna Princesa. La estructura empresarial estaba organizada alrededor de la sociedad San Bernardo 36 S.L., lo que permitió a la familia diversificar sus actividades manteniendo oculta la procedencia real de los fondos.

De la sauna al patrimonio: financiación de campañas y adquisición de inmuebles

El constante flujo monetario generado por estos espacios no solo sustentó durante años el estilo de vida elevado de la familia Gómez; también sirvió, según diversas investigaciones periodísticas, para financiar la compra del hogar compartido por Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Pozuelo de Alarcón. Este inmueble se encuentra en una urbanización exclusiva y está valorado en aproximadamente 700.000 euros; fue adquirido gracias a las ganancias del entramado prostibulario. Además, parte del dinero obtenido ayudó a cubrir gastos relacionados con las campañas políticas del presidente Sánchez, según fuentes que han investigado las finanzas familiares.

Incluso tras el cierre definitivo de la sauna Adán —que tuvo lugar poco antes del inicio de la pandemia coincidiendo con ascenso político de Sánchez—la familia Gómez mantuvo el control sobre el ático del edificio. Este espacio fue transformado en un hostal turístico pero continuó vinculado a la misma sociedad al mismo precio mensual: 853 euros.

Protección de Datos y la polémica de las cámaras ocultas

El escándalo no se limita a cuestiones financieras. Dos denuncias sobre cámaras ocultas instaladas en los locales gestionados por Sabiniano Gómez fueron archivadas por la Agencia Española de Protección de Datos cuando esta estaba presidida por alguien cercano al entorno político del presidente. Esto ha alimentado sospechas sobre trato preferencial y falta total de transparencia institucional. Las denuncias advertían sobre grabaciones sin consentimiento tanto a clientes como a empleados; sin embargo nunca avanzaron judicialmente. Esto ha contribuido al sentimiento generalizado sobre impunidad que rodea este entramado empresarial.

El papel de Alejandro Entrambasaguas y las revelaciones periodísticas

El periodista Alejandro Entrambasaguas ha sido fundamental en investigar y dar a conocer estos asuntos. Su libro La Sagrada Familia recoge testimonios, documentos y audios inéditos que explican cómo operaba esta red así como el modus operandi familiar; además establece una conexión directa entre las actividades prostibularias y el enriquecimiento personal del clan Sánchez-Gómez. En sus reportajes describe cómo los negocios familiares se transformaron en salones para bodas o hostales cuando su notoriedad amenazó con desvelar todo el escándalo.

Perfil de Sabiniano Gómez y curiosidades

Sabiniano Gómez, quien falleció en 2024, comenzó su carrera empresarial en los años ochenta dedicándose inicialmente al sector nupcial y juegos recreativos. El auge cultural conocido como “movida madrileña” junto con la liberalización del negocio sexual le impulsaron hacia las saunas y prostíbulos. Su carácter meticuloso marcó su gestión mientras que su hija Begoña asumió luego responsabilidades contables.

Entre algunas curiosidades sobre Sabiniano Gómez y su red:

Su chófer recogía efectivo siempre a primera hora con un Jaguar siguiendo una ruta secreta por varios locales.

Tras su cierre, el ático donde estaba ubicada la sauna Adán se convirtió en hostal turístico pero continuó bajo control familiar generando ingresos estables sin necesidad publicidad.

A pesar de facturar millones anualmente gracias a sus negocios, estas sociedades lograron declarar pérdidas continuas evitando así pagar el Impuesto sobre Sociedades.

Los locales eran populares dentro del ambiente LGTBI madrileño; reseñas online mencionaban frecuentemente “chaperos” junto con clientes mayores buscando discreción.

A pesar del cúmulo denuncias e informes testimoniales presentados contra ellos jamás ha prosperado ningún proceso judicial contra los Gómez por su actividad.

La historia detrás de la sauna Adán es un claro ejemplo sobre cómo pueden entrelazarse poder político, dinero oscuro e impunidad dentro del tejido social español.