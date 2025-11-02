Sánchez invitó a su suegro proxeneta a su investidura, cuando se beneficiaba financieramente de las saunas gay y los puticlubs

Chungo es ir de putas, con regularidad y entusiasmo.

Y peor colar la factura al contribuyente, como hacía Ábalos.

Pero vomitivo y mucho más grave, desde todos los puntos de vista, es vivir de ellas; explotarlas.

Y eso es lo que se hacía en las saunas gay, llenas de chaperos, y en los locales de alterne, repletos de prostitiutas, de Sabiniano Gómez

Las imágenes de Sabiniano, suegro de Pedro Sánchez, ocupando un lugar en la tribuna del Congreso el 22 de julio de 2019, ofrecen una instantánea sorprendente en el panorama político nacional.

Mientras el país seguía con atención una investidura llena de tensión, en la grada, uno de los miembros del entramado familiar más controvertido de la política española era testigo del ascenso de su yerno al poder.

Esto sucede mientras se gestionan saunas y locales donde, según diversas sentencias judiciales y atestados policiales, se daba cabida a la prostitución y, en ocasiones, al tráfico de drogas.

Este asunto, revelado con gran impacto por el periodista Alejandro Entrambasaguas en exclusiva para El Debate, ha reavivado el interés sobre la relación entre el presidente y los negocios vinculados a su esposa, Begoña Gómez.

No es la primera vez que los vínculos familiares levantan sospechas sobre La Moncloa.

Sin embargo, el hecho de que durante la investidura se estuviera gestionando un negocio que encubría actividades ilegales añade una capa casi tragicómica a esta historia.

El propio Sánchez ha intentado restarle importancia en el Senado, afirmando que “no eran actividades ilícitas”, aunque los informes policiales y las sentencias del Tribunal Supremo cuentan una historia muy diferente.

💥Alejandro Entrambasaguas @entrammbasaguas sobre la brutal agresión de proetarras a un periodista "Habría que recordar quiénes fueron quienes auspiciaron y animaron a hacer este tipo de cuestiones, que siempre van contra los mismos. Pablo Iglesias, Monedero, Errejón" #Horizonte pic.twitter.com/q9wmeH1Tdw — Jali #STOPokupas (@jaliroller) October 30, 2025

Las saunas, los antros y los millones: el entramado familiar

La narrativa presentada por Entrambasaguas en su libro “La Sagrada Familia” y sus exclusivas en El Debate y otros medios no deja margen para las dudas: la familia política de Sánchez, especialmente su suegro, administraba varios locales repartidos por todo el país. Bajo la fachada de saunas, bares y hostales, se escondía una realidad mucho más turbia. El club Kilómetro 80, por ejemplo, fue escenario principal de una operación policial donde se rescataron mujeres forzadas a prostituirse bajo amenazas; esto culminó con condenas firmes por coacciones sexuales y tráfico de drogas.

El tío de Begoña Gómez llegó a declarar ante Hacienda un patrimonio que ascendía a 12,4 millones de euros, teniendo como única fuente ingresos provenientes de las saunas. Asimismo, la Agencia Española de Protección de Datos cerró dos denuncias por cámaras ocultas en las saunas Azul y Princesa, propiedad familiar. Lo hizo tras aceptar alegaciones sin realizar inspecciones presenciales y pese a la falta de documentación legal.

“Pagaron las putas”: la gestión opaca y el Peugeot de la torune

En los establecimientos dirigidos por la familia política del presidente, los pagos por servicios sexuales eran parte habitual del día a día comercial. Así lo documentan tanto Entrambasaguas como los informes policiales. El periodista ha evidenciado cómo parte de las ganancias obtenidas en estos locales se destinaron a comprar inmuebles y vehículos; entre ellos destaca la famosa “torune” en Peugeot. Esta situación no solo afecta a la ética familiar sino que suscita preguntas inquietantes sobre el origen del dinero utilizado para adquirir propiedades en Madrid, Pozuelo de Alarcón o un apartamento en Mojácar, Almería; todos ellos relacionados con un patrimonio familiar que terminó beneficiando a Sánchez.

¿Sánchez beneficiario de la prostitución? Documentos y debate político

Un interrogante persiste entre los pasillos del Congreso y entre los ciudadanos: ¿se ha beneficiado Pedro Sánchez directamente del negocio de prostitución que maneja su suegro? Según lo expuesto por Entrambasaguas en El Debate, existe un documento notarial que prueba que el presidente obtuvo beneficios lucrativos mediante tres inmuebles adquiridos por su esposa utilizando dinero proveniente del entramado familiar vinculado con los prostíbulos. Dos propiedades fueron su residencia familiar hasta mudarse a La Moncloa; el tercero es ese apartamento mencionado en Almería.

El Partido Popular ha formulado más de treinta preguntas tanto en el Congreso como en el Senado exigiendo aclaraciones sobre cómo se han utilizado esos inmuebles y cuál es realmente su origen financiero. Además, Esther Muñoz, portavoz popular, ha puesto énfasis en la contradicción entre la defensa pública que hace Sánchez sobre abolir la prostitución y al mismo tiempo permitir que su familia política gestione negocios relacionados; llegando incluso a calificar esta situación como “cinismo absoluto”.

Un tiroteo y el silencio: episodios oscuros previos a la investidura

Cinco meses antes del ascenso de Sánchez a La Moncloa, tuvo lugar un tiroteo dentro de una sauna ubicada en el distrito financiero madrileño bajo administración de su suegro. Este local funcionaba como punto tanto para prostitución como venta ilegal de drogas; un atestado policial que permaneció oculto durante años fue finalmente desvelado por El Debate. Este episodio pone sobre relieve no solo las presiones sino también los intentos del entorno presidencial por ocultar cualquier conexión directa entre Sánchez y estas actividades familiares.

El régimen de separación de bienes: estrategia política y protección

Es significativo que Sánchez y Begoña Gómez contrajeran matrimonio bajo régimen de separación de bienes en 2006. Esto ocurrió poco después del inicio político del ahora presidente. Según fuentes consultadas por Entrambasaguas, esta decisión buscaba evitar que las relaciones familiares con el mundo prostibulario afectaran negativamente su carrera política; permitiéndole así no tener que incluir esos inmuebles en sus declaraciones patrimoniales.

¿Quién pagó la fiesta? La “torune” y las cuentas familiares

Los pormenores acerca del financiamiento para celebraciones familiares o adquisiciones patrimoniales son objeto constante tanto especulativo como analítico. Las indagaciones sugieren que fondos provenientes del negocio familiar relacionado con las saunas fueron utilizados para cubrir gastos diversos; desde vehículos hasta mantener un estilo vital que no es ostentoso pero resulta incompatible con la imagen ética pública que intenta proyectar el presidente.

Curiosidades y datos llamativos del caso

El club Kilómetro 80 ubicado en Segovia sigue operando hoy como hostal tras haber sido reconvertido después de una operación policial.

El atestado policial relacionado con el tiroteo ocurrido dentro de una sauna gestionada por el suegro permaneció oculto durante ocho años.

El tío político fue condenado por lucrarse indebidamente utilizando once prostitutas sin papeles ni alta formal.

La Agencia Española de Protección archivó dos denuncias sin realizar inspección presencial alguna; aceptando las alegaciones presentadas por parte familiar.

El Peugeot mencionado como símbolo distintivo fue adquirido gracias a fondos procedentes precisamente del negocio familiar según indican investigaciones periodísticas.

La política española nunca deja indiferente: entre saunas, investiduras e incidentes violentos, este caso recuerda que lo que sucede tras las cortinas puede resultar más revelador que lo mostrado sobre el escenario público.