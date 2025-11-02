El tormento judicial del PSOE se acelera: a Sánchez se le caen las gafas y se le borra la sonrisa

Vaya por delante que las comisiones parlamentarias de investigación han acreditado que no sirven para investigar nada y son solo un instrumento de acoso político reforzado.

Las investigaciones de verdad las hace la UCO, como se demostró 24 horas después de la comparecencia de Sánchez.

La sesión fue de enorme utilidad para detectar con precisión las zonas más oscuras de todos los escándalos que rodean al marido de Begoña.

Dicho de otra manera, los silencios y las evasivas del amo del PSOE nos dibujaron con nitidez dónde residen sus temores judiciales.

Repasen la lista de evasivas y tendrán la lista de corrupciones que Sánchez no se atreve a desmentir y sobre las que ha vuelto a caer la Justicia.

La política en España tiene un talento especial para transformar lo cómico en trágico en cuestión de horas.

Hace nada, el socialista Sánchez se mostraba sonriente y bromista sobre el “circo” parlamentario en el Senado.

El guion dio un giro radical: en menos de un día, las carcajadas se convirtieron en muecas de dolor, justo cuando el Tribunal Supremo decidió investigar los métodos de pago del partido y los célebres “sobres”.

El PSOE, un partido asediado por la corrupción

La situación no es nueva, pero resulta especialmente incómoda. La investigación judicial no solo involucra a figuras como José Luis Ábalos o Koldo García; ahora, la sombra de la corrupción amenaza directamente a la cúpula socialista en Ferraz. Las sospechas giran en torno a pagos en metálico, sobres con membrete del partido y movimientos opacos que, según la UCO, no cuentan con suficiente respaldo documental.

El PSOE defiende que “todos los pagos están contabilizados y auditados”, asegurando que se trataba de liquidaciones de gastos legítimos y que no existe financiación ilegal. Sin embargo, la indagación de la Guardia Civil y la decisión del Supremo de remitir el caso a la Audiencia Nacional han encendido todas las alarmas. El propio juez instructor ha señalado “incógnitas” tras examinar cómo se gestionaron los abonos en efectivo a Ábalos y Koldo García.

Entre 1,5 y 2 millones de euros : esa es la cifra que, según el empresario Víctor de Aldama , pudo ingresar a las arcas socialistas a través de entregas en metálico, según su declaración ante la justicia.

: esa es la cifra que, según el empresario , pudo ingresar a las arcas socialistas a través de entregas en metálico, según su declaración ante la justicia. El PSOE admite haber distribuido 127.000 euros en efectivo al equipo de Ábalos, aunque sostiene que todo está regularizado, pese a que no siempre había un registro detallado de cada liquidación.

Las risas de Sánchez en el Senado: del sarcasmo al bochorno

En su última intervención, Pedro Sánchez intentó desactivar la tempestad judicial con ironía y chistes sobre su Peugeot, sus gafas y el supuesto “circo” montado por el PP. El presidente aseguró que “esto no es una comisión de investigación, sino de difamación”, e incluso se permitió bromear sobre las preguntas incómodas, dejando descolocada a la bancada popular.

No obstante, su estrategia humorística tuvo una corta vida.

Apenas 24 horas después, conoció la noticia sobre la investigación del Supremo al sistema de pagos del PSOE como si le cayera un jarro de agua fría. La portavoz del PP, Ester Muñoz, fue contundente: “el juez aterriza la financiación irregular directamente en la sede del PSOE”.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, fue aún más directo: “Las urnas y la Justicia serán implacables”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no perdió oportunidad para criticar al Gobierno.

Aprovechando el festivo de Todos los Santos, Ayuso habló sin tapujos sobre “muertos en el armario” de Sánchez y demandó aclaraciones sobre cómo se maneja la financiación, así como sobre el papel del fiscal y las implicaciones del ministro José Manuel Albares, quien también ha quedado salpicado por esta polémica .

La presión política aumenta y los socios parlamentarios del PSOE observan con inquietud cómo las pistas sobre financiación irregular amenazan tanto la estabilidad del Gobierno como las posibilidades futuras para formar mayorías .

Un proceso judicial que sigue creciendo

La denuncia formal presentada por VOX ante la Fiscalía Anticorrupción junto con una querella conocida previamente por parte del PP han elevado aún más las tensiones políticas.

VOX basa su acusación en informes emitidos por la UCO y supuestas entregas de sobres con dinero dentro de Ferraz.

Por su lado, el PP insiste en que hay evidencias claras que apuntan hacia financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias.

El Supremo ha señalado recientemente que el PSOE “no ha podido demostrar ni el origen ni el destino de los fondos utilizados”, lo cual para la oposición representa un “caos absoluto y un descontrol total” dentro de las finanzas del partido .

Un partido tenso y una opinión pública cada vez más escéptica

Las encuestas recientes arrojan datos devastadores: un 70% de los votantes socialistas cree que hay financiación irregular dentro de su propio partido; además, más del 80% de los españoles sospecha que las formaciones políticas obtienen fondos sin transparencia.

Lejos de liberarse del estigma asociado a la corrupción, parece que el PSOE está destinado a convivir con una sospecha constante y con el riesgo inminente de que sus logros políticos se desvanezcan tan rápido como sus últimas risas en el Senado.

En una sesión especialmente tensa, las gafas de Sánchez junto a sus bromas sobre el “Peugeot” lograron eclipsar momentáneamente el trasfondo judicial; sin embargo, pronto volvió a imponerse la dureza del debate .

junto a sus bromas sobre el “Peugeot” lograron eclipsar momentáneamente el trasfondo judicial; sin embargo, pronto volvió a imponerse la dureza del debate . El PP ha acuñado para él el apodo “Pedro no me consta”, tras sus repetidas evasivas ante preguntas comprometedoras .

Los populares han recordado durante las sesiones parlamentarias escándalos pasados relacionados con sobresueldos y dinero negro como intento por equilibrar acusaciones .

El Supremo ha solicitado aclaraciones acerca de sobres donde se detectaron diferencias hasta 500 euros dentro de las cuentas del partido .

La presión tanto mediática como política ha alcanzado tal nivel que incluso dentro de Ferraz se percibe un palpable “malestar” debido al rumbo tomado por este caso y al temor a posibles consecuencias electorales adversas .

En definitiva, en España parece cada vez más difusa esa línea entre lo cómico y lo trágico. A Sánchez se le caen las gafas; sin embargo, lo más preocupante para el PSOE es cómo rápidamente se desvanece su sonrisa.