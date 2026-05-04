Antonio Naranjo arrastra a Ramón Espinar por atreverse a decirle lo que tiene que meter en su programa

En el plató de ‘En boca de todos’ en Cuatro, se preparó.

La tensión, con Ábalos sentado en el banquillo contando todo tipo de cosas, y con el ex fiscal general en el prime time de laSexta la noche anterior intentando limpiar su imagen, es evidente…

Los tertulianos se enzarzaron en una comparación sobre qué caso de corrupción es más grave para la salud democrática de España. El debate, que comenzó como un análisis político, terminó en un duro enfrentamiento personal entre Antonio Naranjo y Ramón Espinar, porque solo al expodemita se le ocurre dar lecciones al periodista de cómo debe llevar o dejar de llevar su programa de Telemadrid.

«¿Tiene la misma importancia política el caso Kitchen que el caso Mascarillas?» Preguntaba Nacho Abad.

Ramón Espinar: Desde el punto de vista político… mucho, mucho más relevante Kitchen que Mascarillas. Mucho más. Es decir, los de la Kitchen están ahora dentro del Partido Popular… Antonio Naranjo: Es que ni aunque tuvierais razón, que por supuesto no la tenéis, ni aunque la tuvierais, eh, podríais afirmar eso por una cuestión estrictamente cuantitativa. Para aplicar eso que decís, ya existe una cadena de televisión, que es Radio Televisión Española, que hace maratones de eso y que considera…

E insistía en su perorata Naranjo:

«Lo que quiero decir es que me gustaría, cuando vayáis a esas cadenas, si es que lo que os preocupa es la convivencia de ecosistemas en los que las realidades de fuera no pueden estar dentro, que les digáis a ellos que cuando se tiran tres meses haciendo maratones del cribado en Andalucía, lo mismo el foco de atención pública no estaba allí. Porque es que siempre se viene aquí a decir eso, cuando yo creo que si sales ahí fuera y le dices a la gente: el «caso Ábalos», «mascarillas», «Begoña» y no sé qué… pues sí les preocupa más que la Kitchen. ¿Pero sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque lo de la Kitchen, que ahora llega en la fase final de juicio, hemos estado diez años hablando de ello con la misma contundencia. Diez años. Diez de la Gürtel, de Bárcenas, de Jorge Fernández… Pero si queréis que sigamos hablando de ello, yo no tengo ningún inconveniente. Ahora bien, leccioncitas de lo que se debe de hacer, no lo digo ya por vosotros, lo digo en general, no. Cuando yo luego pongo la otra cadena y lo que veo son telemaratones para proteger a Pedro Sánchez señalando a cualquier persona, periodista o cadena que simplemente tiene otra visión de la vida».

Espinar: ¡Antonio, si yo pongo tu programa y estoy en otro polaneta! Lo que te pido es que hagas un programa plural en una tele pública!»

Y se venía el golpe maestro: