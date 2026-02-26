Vicente Vallés destroza la ‘exclusiva fake’ de Javier Ruiz (TVE) sobre los audios secretos del 23-F

¡Vaya patinazo!

TVE, más conocida como ‘Tele Pedro‘, perpetró un esperpento histórico a cuenta del 23-F.

Javier Ruiz, presentador de ‘Mañaneros 360‘ en La 1, se lanzó a vender como una gran exclusiva las conversaciones y audios de la intentona golpista de Antonio Tejero desclasificados por el Gobierno de Pedro Sánchez con motivo del 45 aniversario del intento de golpe de Estado.

«Las conversaciones del 23-F ven la luz», titulaba pomposamente RTVE Play, mostrando «parte de las 125 horas de audio del golpe fallido». El problema: esas mismas grabaciones ya fueron publicadas y emitidas hace más de tres décadas.

Y quien se lo recordó sin piedad fue Vicente Vallés, el decano de los presentadores de informativos en España.

En un comentario demoledor que se ha viralizado en redes, el presentador y director de Antena 3 Noticias retrató sin contemplaciones la operación de marketing de TVE:

Estas grabaciones ya se hicieron públicas hace 30 años. Se han emitido hoy como si se tratara de una exclusiva informativa. La realidad es que tales grabaciones ya se hicieron públicas y se emitieron en su momento por Antena 3 en 1997.

El palo de Vallés no dejó lugar a dudas: lo que RTVE presentó como «secreto desvelado» era material viejo, conocido por cualquiera que haya seguido mínimamente la historia reciente de España. De hecho, las transcripciones y audios clave del 23-F llevan circulando desde finales de los 80 y principios de los 90, cuando se publicaron libros, documentales y reportajes en abierto.

Las redes no tuvieron piedad con Ruiz:

Eres patético @Ruiz_Noticias, las conversaciones del 23-F ven la luz? EXCLUSIVA? Está noche, nos ha demostrado Vallés que esos audios ya los saco Antena 3, hace 30 años. Es que en @MananerosTVE no tenéis vergüenza. — Merce Vázquez (@mevara1) February 25, 2026

¿ A quién queréis tomar el pelo? Este audio lo conocen hasta las ratas años ha…

A ver, sagaces plumillas, ¿ Por qué no hacéis un reportaje sobre la sustracción de piezas de los trenes accidentados en Adamuz, sin autorización judicial, por ejemplo? — Dextrógiro🇪🇦🇮🇱 (@11Dexspin00) February 25, 2026

Hacéis una carrera solos y llegáis segundos

Una conversación de hace 45 años que ya oí yo hace 40. Y, por cierto, nada de interés

Sois dignos de observación naturalista pic.twitter.com/6piQ95TH8u — Carloslva1 (@Carloslva1) February 25, 2026

Mil doscientos millones de presupuesto ANUAL y ofrecen como «primicia» un audio que es de dominio público hace décadas. https://t.co/7fs1W69cM1 — Jon Méndez (@JonMendezIz) February 24, 2026

pero Javieeerrrr, que esos audios lo pusieron en antena3 a finales de los 90. En un prorgrama a las 12 de la noche. me fui a dormir despues del colacao mientras en la tele un militar no paraba de decirle a Tejero VivaEspaña. A por el Pulitzer. — VelizPedro (@VelizPedro) February 25, 2026

Os propongo como exclusiva demostrar que en contra de todo pronóstico se puede discernir la separación entre la lengua de Javier Ruiz y el culo de Pedo Sánchez -Es posible que se precise microscopía electrónica- — TanTinTao (@TanTinTao) February 25, 2026