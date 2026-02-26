  • ESP
EL PRESENTADOR DE 'MAÑANEROS 360' PERPETRÓ UN RIDÍCULO HISTÓRICO

Vicente Vallés destroza la ‘exclusiva fake’ de Javier Ruiz (TVE) sobre los audios secretos del 23-F

"La realidad es que tales grabaciones ya se hicieron públicas y se emitieron en su momento por Antena 3 en 1997"

TVE, más conocida como ‘Tele Pedro‘, perpetró un esperpento histórico a cuenta del 23-F.

Javier Ruiz, presentador de ‘Mañaneros 360‘ en La 1, se lanzó a vender como una gran exclusiva las conversaciones y audios de la intentona golpista de Antonio Tejero desclasificados por el Gobierno de Pedro Sánchez con motivo del 45 aniversario del intento de golpe de Estado.

«Las conversaciones del 23-F ven la luz», titulaba pomposamente RTVE Play, mostrando «parte de las 125 horas de audio del golpe fallido». El problema: esas mismas grabaciones ya fueron publicadas y emitidas hace más de tres décadas.

Y quien se lo recordó sin piedad fue Vicente Vallés, el decano de los presentadores de informativos en España.

En un comentario demoledor que se ha viralizado en redes, el presentador y director de Antena 3 Noticias retrató sin contemplaciones la operación de marketing de TVE:

Estas grabaciones ya se hicieron públicas hace 30 años. Se han emitido hoy como si se tratara de una exclusiva informativa. La realidad es que tales grabaciones ya se hicieron públicas y se emitieron en su momento por Antena 3 en 1997.

El palo de Vallés no dejó lugar a dudas: lo que RTVE presentó como «secreto desvelado» era material viejo, conocido por cualquiera que haya seguido mínimamente la historia reciente de España. De hecho, las transcripciones y audios clave del 23-F llevan circulando desde finales de los 80 y principios de los 90, cuando se publicaron libros, documentales y reportajes en abierto.

Las redes no tuvieron piedad con Ruiz:

