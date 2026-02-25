El Gobierno de Pedro Sánchez declara ‘documento reservado’ el acta de la soldadura de Adamuz el día que desclasifica el 23F

Son tan burdos que no engañan a nadie.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha elegido mantener bajo clave el acta de la soldadura del riel vinculado a la tragedia de Adamuz (Córdoba), que dejó un luctuoso saldo de 46 muertes el 18 de enero. Curiosamente, este es el mismo día en que se desclasifican documentos relacionados con el 23F. En esta ocasión, Adif sostiene que la divulgación de este documento podría obstaculizar el proceso judicial en curso. Mientras un intento de golpe de Estado no parece ser un secreto para Sánchez y sus aliados, sí lo es el trágico accidente ferroviario en una línea de alta velocidad.

Pero en la política no hay casualidades.

La colisión entre un tren Iryo descarrilado y un Alvia de Renfe mantuvo al país en estado de alerta. El descarrilamiento tuvo lugar en el kilómetro 318 de la línea Madrid-Sevilla, una de las más antiguas del país. Un informe preliminar elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) señala que una rotura previa del carril fue el principal desencadenante del siniestro. Esta fractura, que presentaba signos evidentes de fatiga en la soldadura, provocó que los vagones traseros invadieran la vía opuesta y chocaran a más de 200 km/h.

La Guardia Civil está investigando ocho hipótesis, que van desde un fallo estructural hasta un posible sabotaje remoto. Sin embargo, la atención se centra principalmente en la infraestructura. El carril dañado, producido por ArcelorMittal en 2023 e instalado en 2024, muestra debilidades en su punto de soldadura. En un movimiento controvertido, Adif retiró durante la madrugada 26 segmentos del riel, incluyendo puntos críticos de soldadura, llevándolos a su base en Hornachuelos, todo ello sin contar con autorización judicial. Además, realizaron pruebas de dureza sin previo aviso, lo que ha generado denuncias sobre una posible sustracción de pruebas.

El juzgado instructor ha solicitado análisis forenses sobre las cajas negras y peritajes metalográficos. La Benemérita advierte que no se descarta ninguna opción: rotura del carril, deterioro de traviesas o balasto reutilizado en obras realizadas entre 2022 y 2025. Este tramo, renovado completamente con una inversión cercana a los 50 millones, utilizó balasto cribado para economizar recursos ante problemas con el suministro. Ya se habían reportado incidencias previas en junio de 2025 sobre fatiga en los carriles fabricados en 1989.

Contraste con la desclasificación del 23F

La paradoja no puede ser más evidente: mientras Sánchez decide desclasificar documentos sobre el intento fallido del golpe del 23F —un evento que no parece ser tan secreto—, el acta relacionada con la soldadura del accidente en Adamuz permanece bajo llave. Desde Adif argumentan que su divulgación podría interferir con las investigaciones; sin embargo, los críticos apuntan hacia una falta evidente de transparencia. El ministro Puente justifica esta decisión alegando necesidad de preservar material relevante, aunque cabe recordar que la jueza no autorizó esa retirada nocturna.

La línea ferroviaria entre Madrid-Sevilla, con más de un cuarto siglo prestando servicio intenso, ha acumulado numerosas quejas a lo largo del tiempo. Las prioridades enfocadas hacia nuevas carreteras contrastan marcadamente con el evidente deterioro del sistema ferroviario existente. La CIAF está evaluando laboratorios para llevar a cabo análisis sobre muestras clave; no obstante, meses transcurridos desde el accidente han suscitado inquietudes respecto al avance judicial.