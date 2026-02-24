¡Otro escándalo ferroviario pringa a Óscar Puente! Adif se llevó materiales del accidente de Adamuz antes de concluir la inspección judicial

Otro escándalo que pringa al Gobierno Sánchez.

Y más en particular al ministro Óscar Puente, titular de Transportes.

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que el 18 de enero de 2026 se cobró la vida de 46 personas y dejó decenas de heridos en una colisión entre un Iryo y un Alvia en la línea Madrid-Sevilla, no deja de arrojar sombras sobre la gestión de Puente y del gestor público Adif.

Ahora, cuando la investigación judicial sigue en marcha y la Guardia Civil y la juez de Montoro (Córdoba) tratan de aclarar las causas —con la rotura de una soldadura en la vía como principal hipótesis—, salta un nuevo escándalo que huele a irregularidad grave: Adif retiró piezas y materiales clave del lugar del siniestro sin autorización judicial expresa y antes de que terminara la inspección ocular de los agentes de la Benemérita.

Según informaciones publicadas por medios como ‘El Mundo‘, ‘ABC‘ y ‘El Español’, operarios de Adif se llevaron fragmentos de vía —incluidos cupones con soldaduras relevantes— de madrugada y sin el permiso del juez instructor. La Guardia Civil tuvo que requerir explicaciones sobre el paradero de ese material «de interés para la investigación», logró localizarlo y devolverlo al escenario del accidente para que las diligencias pudieran continuar.

💥Última hora sobre la noticia: Adif se llevo pruebas del accidente en Adamuz de madrugada y sin autorización judicial. Ricardo Díaz, Químico y Catedrático de Ingeniería, entra por videollamada a #Horizonte pic.twitter.com/S1bgSan7Qf — Jali #STOPokupas (@jaliroller) February 23, 2026

La juez reaccionó con dureza: dictó una providencia en la que ordena expresamente a Adif que se abstenga de retirar nuevos materiales de la zona y que entregue de inmediato al juzgado cualquier elemento que tenga en su poder. Además, prohíbe realizar pruebas sobre ellos sin autorización judicial.

Sobre los fragmentos ya trasladados se practicaron pruebas «no destructiva», pero la maniobra ha generado sospechas evidentes: ¿por qué tanta prisa? ¿Se pretendía alterar o eliminar pruebas? ¿O simplemente hubo una “imprudencia” en plena tragedia?