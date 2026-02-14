La incompetencia y desidia de Óscar Puente erosiona Andalucía: sin AVE, con las carreteras destrozadas y los aviones a precio de oro

Como si hubiéramos retrocedido de súbito 40 años.

Andalucía cumple un mes ‘aislada’.

Se cortó, literalmente, la alta velocidad con el grave siniestro de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero y la incomunicación se ha visto agravada notablemente por el impacto de las sucesivas borrascas que han azotado la zona.

Y sumen a eso, el desastre de las carreteras.

Dice Bocachancla Puente, ministro de Sánchez, que este 17 de febrero se ‘reabrirá’ el tráfico ferroviario, pero nadie se fía y con razón.

El desastre ha provocado un daño muy serio, especialmente en el sector turístico, pero también ha generado un importante quebradero de cabeza en el día a día de miles de andaluces que utilizaban el tren para desplazarse a Madrid.

Es una crisis en su movilidad que evoca tiempos pasados.

El accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) ha dejado inoperativo el AVE entre Madrid y el sur, afectando a miles de viajeros que se quedan sin trenes rápidos.

Las intensas lluvias traídas por la borrasca Leonardo han devastado las carreteras y ocasionado la suspensión de servicios de cercanías, mientras los precios de los vuelos se disparan ante la alta demanda.

Vox ha señalado al Gobierno por «incompetencia criminal» tras el descarrilamiento en Adamuz, que resultó en 46 muertes.

El portavoz Manuel Gavira critica el abandono del sistema ferroviario durante la gestión de Óscar Puente, actual ministro de Transportes. Han presentado una querella contra directivos de Adif por homicidio imprudente y exigen que el ministro comparezca ante la justicia.

Caos en el AVE y opciones por carretera

Renfe ha cancelado los servicios de alta velocidad hacia Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz y Algeciras. Los trenes ahora solo llegan hasta Villanueva de Córdoba, donde los pasajeros deben tomar autobuses para completar un trayecto que puede alargarse hasta hora y media.

Más de 200 trenes se vieron afectados en un solo día, con cancelaciones totales hacia Málaga y Algeciras .

(cinco líneas), así como en (C1, C1a) y (C2). Un plan alternativo está en vigor hasta el 16 de febrero debido a los daños causados por las inclemencias meteorológicas.

Los pasajeros han expresado su malestar ante los mensajes contradictorios que emite Renfe: un tren cancelado en Villanueva, seguido de la oferta de autobuses hacia Córdoba. Así, el viaje en AVE se convierte en un recorrido lento a través de Los Pedroches, bajo una lluvia constante.

Carreteras devastadas por la borrasca

La situación se ha visto agravada por la borrasca Leonardo. La Aemet alertó sobre lluvias intensas y fuertes vientos, lo cual llevó a la suspensión de trenes Alvia y servicios de media distancia en localidades como Cádiz, Málaga, Sevilla y Jaén. Las carreteras en zonas como la Campiña de Jerez, la Costa Noroeste, la Sierra de Cádiz, el Campo de Gibraltar y la región de La Janda requieren reparaciones urgentes.

Renfe ha aconsejado evitar desplazamientos innecesarios. Sin el AVE operativo, muchas personas optan por volar, aunque los precios son exorbitantes debido a la saturación del servicio. Las tarifas para trayectos como el Madrid-Sevilla o el Madrid-Málaga han subido considerablemente.

Críticas a la gestión de Puente

El ministro Óscar Puente enfrenta duras críticas tanto en el Senado como en el Congreso debido al descontrol ferroviario desde 2024. Se le reprocha no solo su actitud desafiante en redes sociales, sino también una falta notable de inversión, además del registro alarmante: 250 accidentes, 50 descarrilamientos y 45.000 retrasos graves durante su gestión.

han presentado una querella por homicidio imprudente; sin embargo, Fiscalía considera que no hay competencia para investigar en este caso dentro de la Audiencia Nacional, dado que Puente es aforado. Ha sido acusado de culpar al PP, pese a que las incidencias se han multiplicado desde su llegada al cargo.

El Senado lo reprobó en septiembre del año pasado, mientras que el Congreso hizo lo propio en mayo del presente año. Su rueda de prensa tras lo sucedido en Adamuz se extendió durante dos horas, pero dejó muchas dudas sobre las condiciones del mantenimiento ferroviario.

Impacto en la economía andaluza

La falta del AVE está perjudicando gravemente a las empresas que dependen de conexiones estratégicas con Madrid. Además, muchos turistas están evitando visitar ciudades como Sevilla o Málaga debido al caos reinante. La línea entre Madrid y Sevilla está siendo renovada poco a poco, manteniendo tramos antiguos desde 1989 junto a nuevos carriles, según información proporcionada por Adif.

Adif ha confirmado una interrupción total hacia Andalucía. Se están estableciendo servicios especiales mediante vía convencional que conectan a Córdoba-Cádiz, con paradas programadas en localidades como Jerez, El Puerto de Santa María y San Fernando.

El abandono acumulado complica aún más la situación: después del incidente en Adamuz, no hay garantías sobre una movilidad adecuada. Andalucía está pagando las consecuencias de una gestión que parece priorizar excusas antes que soluciones efectivas.

Puente ha prometido una recuperación lenta debido a factores meteorológicos, pero cada vez es más evidente que la paciencia se agota entre los habitantes del sur.