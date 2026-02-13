Isabel Rábago destruye a las feministas de Podemos: «Han ascendido por el dedo de un varón»

Isabel Rábago (Ferrol, La Coruña, 1974) es periodista y abogada. Es una mujer polifacética: ha sido Miss Cantabria, participó en el certamen Miss España, ha colaborado en varios medios, participado en realities de gran audiencia y hasta es autora de libros.

Ha colaborado y presentado varios programas de corazón y de actualidad en medios de comunicación como TVE, Telemadrid, Telecinco o Antena 3. También ha trabajado en prensa escrita, como ¡Qué me dices! o El Mundo.

Además, ha sido responsable de Comunicación y Medios en el Partido Popular de Madrid.

La autora de Las últimas cortesanas y La Pantoja, Julián & CIA: asalto a Marbella visita el plató de Periodista Digital, charla con Alfonso Rojo en el marco del programa Tiempo de Hablar, sobre sobre su vida y sobre la actualidad política, dejando frases muy interesantes.