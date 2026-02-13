Isabel Rábago destruye a las feministas de Podemos: «Han ascendido por el dedo de un varón»

Isabel Rábago (Ferrol, La Coruña, 1974) es periodista y abogada. Es una mujer polifacética: ha sido Miss Cantabria, participó en el certamen Miss España, ha colaborado en varios medios, participado en realities de gran audiencia y hasta es autora de libros.
Ha colaborado y presentado varios programas de corazón y de actualidad en medios de comunicación como TVE, Telemadrid, Telecinco o Antena 3. También ha trabajado en prensa escrita, como ¡Qué me dices! o El Mundo.
Además, ha sido responsable de Comunicación y Medios en el Partido Popular de Madrid.
La autora de Las últimas cortesanas y La Pantoja, Julián & CIA: asalto a Marbella visita el plató de Periodista Digital, charla con Alfonso Rojo en el marco del programa Tiempo de Hablar, sobre sobre su vida y sobre la actualidad política, dejando frases muy interesantes.
«Sigo diciendo: ‘No soy feminista, soy femenina. No sigo las órdenes de la inquisición podemita’».
«Las feministas de Podemos han ascendido por el dedo de un varón».
«Ser feminista no tiene que ver con ser de derechas o de izquierdas; esa es una imposición de algunos».
«No me siento a ver la repercusión que pueda tener una publicación en las redes sociales».
«La izquierda y la extrema izquierda atacan en manada; son cobardes».
«Si yo creo en algo, lo defiendo a muerte. No acepto que me impongan relatos».
«La última etapa en Telecinco fue convulsa; no la recuerdo con cariño. Algún día lo contaré todo».
«Yo nunca he agarrado la pancarta del 8M; no necesito ir a una manifestación para demostrar que defiendo a las mujeres».
«¿Por qué no puedo ir a TVE por mis opiniones? Eso es lo que me fastidia».
«Yo vengo de una familia obrera».
«Me sigue divirtiendo hacer periodismo».
«Sé hacer televisión: cuándo decir una chorrada y cuándo ponerse serio».
«En los juzgados ves muchas cosas que desmontan el relato oficial de muchos temas».
«Óscar Puente me repatea el estómago; sus intervenciones en las sesiones de control han sido vergonzosas».