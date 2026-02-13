El falso ajuste que dispara la deuda

El Gobierno presume de haber reducido el déficit… a base de endeudarse como nunca.

Los datos oficiales son claros. Entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, el déficit total del Estado baja en 12.806 millones de euros, pasando de –34.418 millones a –21.612 millones. Hasta aquí el titular. Ahora viene la realidad. En ese mismo periodo, la deuda pública se dispara en 117.372 millones de euros.

Es decir, para “mejorar” el déficit en algo más de 12.000 millones, el Estado ha tenido que pedir prestados más de 117.000 millones. La Administración Central reduce su déficit en 8.778 millones, pero su deuda aumenta en 107.371 millones. La Seguridad Social mejora su saldo en 4.028 millones, mientras su deuda crece en 10.001 millones. Sumando Estado y Seguridad Social, el mensaje es demoledor: menos déficit hoy, mucha más deuda mañana. Si ampliamos el foco y miramos el conjunto del sector público sin ayuntamientos, el déficit baja 16.212 millones, pero la deuda total aumenta 120.778 millones.

No es saneamiento. Es patear la factura hacia delante. Este es el truco contable del relato oficial.

Reducir el déficit pero sin parar de endeudarnos. Porque endeudarse nueve veces más de lo que reduces el déficit no es gestión responsable. Es tener un verdadero problema en la Contabilidad Nacional. Los números no mienten. Para pagar 21.000 millones de déficit, se piden 117.000 millones prestados. Y eso no es una mejora fiscal. Es una huida hacia delante.