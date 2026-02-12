Alvise estalla tras ser expulsado del Parlamento Europeo por exponer las malas formas de un socialista a una trabajadora

Estalla de indignación.

El eurodiputado Alvise Pérez ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram, en el que ha mostrado su enfado tras ser expulsado del Parlamento Europeo por haber difundido un vídeo en el que se aprecia cómo el parlamentario socialista Juan Fernando López Aguilar trata de malas formas a una trabajadora de la Eurocámara.

Ya en el texto se aprecia la molestia por la medida: «El mismo socialista cuya esposa, durante 17 años, afirmó que la maltrataba (el caso se archivó) logra que la Mesa del Parlamento me prohíba acudir a los próximos cuatro plenos. Ellos pueden hasta calumniarnos e injuriarnos a diario, pero si les grabas cómo tratan a las trabajadoras aquí, ellos mismos te condenan. Hay que largarse de este antro de burócratas».

Y en el vídeo monta en cólera y no se guarda nada:

«Me han expulsado cuatro días, ¡cuatro días!, y me han multado con más de tres mil euros. ¿Saben cuál es mi delito? Grabar con mi teléfono móvil cómo el socialista López Aguilar le gritaba, con aspavientos violentos, a una trabajadora del Parlamento en pleno hemiciclo».

También ha mostrado su enfado con la razón que le han dado para justificar la medida: «Publicar ese vídeo ha “dañado la dignidad y reputación del Parlamento”».

Destaca la hipocresía de la Cámara, que en lugar de criticar al socialista por gritarle a una trabajadora y perder los nervios delante de toda Europa, considera que el problema es que se grabe y que la gente lo vea.

«No castigan al que grita e intimida a una trabajadora porque es socialista. Castigan al que lo graba. No castigan el abuso porque es sociata, castigan la prueba».

El líder de Se acabó la fiesta recuerda que él ha mostrado los plenos vacíos por la inasistencia de distintos diputados, los sueldos y dietas que cobran y las «colas VIP».

Si bien afirmó que tomará acciones legales en el Tribunal General de la Unión Europea, no es optimista, debido a que le darán la razón «dentro de media década, cuando ya no le importe a nadie y yo ya no esté aquí».

Pese a ello, no se amilana y adelanta que, si no le dejan hablar en el hemiciclo, lo hará a las puertas del organismo, en las calles, en las redes o en cualquier espacio que pueda