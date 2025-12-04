Alvise Pérez lanza un trágico augurio con Alfonso Rojo: «Con Feijóo y Abascal, Sánchez puede volver a ganar»

Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, nació el 26 de febrero de 1990 en Sevilla, Andalucía, en el seno de una familia unida y trabajadora. Como el menor de cuatro hermanos, creció en un hogar donde su padre, un emprendedor local, y su madre, dedicada al cuidado del hogar, le inculcaron valores como la perseverancia y el esfuerzo.

Su pasión por la política y la sociedad se manifestó temprano. Tras completar la educación secundaria, y mientras cuidaba con dedicación a su abuela enferma, Alvise optó por estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), una decisión que le permitió equilibrar sus responsabilidades familiares con su sed de conocimiento. Más adelante, amplió sus horizontes académicos con un grado en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido.

A los 22 años, se mudó a Leeds con su novia, donde comenzó su andadura profesional como lavaplatos para luego ascender a gestor de comunidades online en el Instituto Cervantes. Esta etapa en el extranjero no solo enriqueció su perspectiva cultural, sino que también forjó en él un espíritu independiente y global.

De regreso a España, Alvise canalizó su entusiasmo cívico uniéndose como voluntario al partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD), donde vio una oportunidad para romper con lo establecido y promover ideas frescas. Su talento organizativo brilló en 2019, cuando se convirtió en asesor parlamentario y jefe de gabinete de Toni Cantó en las Cortes Valencianas, por el partido Ciudadanos.

En los últimos años, Alvise ha encontrado su verdadero llamado en las redes sociales, donde, con más de un millón de seguidores, comparte reflexiones apasionadas sobre temas como la transparencia y la justicia social. Su estilo directo y accesible ha resonado con miles de personas que buscan voces auténticas en un mundo político a menudo distante. En 2024, dio un paso valiente al fundar el grupo de electores Se Acabó La Fiesta (SALF), con el que sorprendió gratamente en las elecciones al Parlamento Europeo, obteniendo tres escaños y más de 800.000 votos.

En esta entrevista en ‘Tiempo de Hablar’, con Alfonso Rojo, Alvise Pérez dejó varios titulares:

«Se Acabó La Fiesta existe a nivel legal y orgánico desde hace 5 meses». «Hemos multiplicado por cinco la cantidad de gente que va a nuestros mítines». «Basta con pulsar la calle para saber la relevancia que tiene el partido». «Santiago Abascal dio la orden de que no se produjera una reunión entre todos los partidos sanchistas». «Pedro Sánchez, tengo la percepción, de que puede volver a ser presidente». «Le pedí 65.000 euros a Javier Ruiz por decir en prime time en TVE que yo dije que había que violar a la hija de Pedro Sánchez». «¿Qué pluralidad hay en las televisiones de este país cuando en año y medio no me han entrevistado una sola vez?» «José Luis Ábalos no me provoca ningún tipo de piedad». «A Abalos se le acusa de algo muy grave, de robar lo equivalente a centros sanitarios donde la gente podía salvar la vida». «A mí ábalos me debe 4.000-5.000 euros». «No hay portada en el ‘ABC’ que evite que Víctor Ábalos acabe calentando banquillo». «Sánchez es un psicópata que manipula a una buena parte de la sociedad española». «Con Feijóo y Abascal, Pedro Sánchez puede volver a ganar las elecciones». «El señor Abascal ataca más a Feijóo que a la izquierda y lo mismo hace Feijóo atacando más a VOX que a la izquierda». «Al señor Abascal le he ganado dos veces en los tribunales y he hecho borrón y cuenta nueva». «Es un error pensar que esto va de un bloque de izquierdas o de derechas. La gente se ha hartado de este sistema». «La gente me pide que destruyamos los entramados de poder actuales». «Nos hemos gastado más de 4.000 millones en ayuda al desarrollo para desarrollar no se sabe qué». «Hay que tener políticas de control de inmigración porque sabemos lo que va a pasar». «Es necesario que haya una macrocárcel como la de Bukele en El Salvador«. «¿Sabes cómo no tendría frío Ábalos en Soto del Real? ¡Trabajando!». «Entiendo a un separatista catalán viendo la partitocracia que tenemos en españa y la forma en la que se ha gestionado el país». «Llevamos 45 años sin un proyecto de país». «Aquí quien roba más lo hace de forma legal». «Mi cabeza cuesta 350 millones de euros de beneficios al año». «A mí me da libertad mi trabajo». «Cuando un medio llora, el único que puede darle de mamar es el gobierno, ahora Pedro Sánchez». «A ti, Alfonso, no te podía dar el cheque de los 50.000 euros porque no me sales a desgravar». «Tengo perfectamente identificados a mis enemigos, en la administración, a nivel político y en los medios de comunicación». «Se han filtrado datos personales míos, la dirección, el teléfono, documentos íntimos y el responsable, un responsable de los jóvenes de VOX en Navarra». «Cintora, Ruiz o Inda me tienen cruzado. A mí me han llamado criminal en RTVE». «La mayoría de periodistas quiere lamer los zapatos adecuados para acabar en un partido político cobrando el doble». «Da vértigo tener hijos y seguir sacando a la luz todos los escándalos». «Me planteo presentarme a las elecciones de Castilla y León si los señores Abascal y Feijóo siguen sin atender mi petición de reunirnos».

