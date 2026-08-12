Marcos de Quinto retrata al Gobierno Sánchez por Ceuta y da la clave para “hundir” a Marruecos

El empresario y exdiputado Marcos de Quinto ha lanzado una dura crítica contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis de Ceuta y ha propuesto una medida contundente para proteger las ciudades autónomas: un cierre total de fronteras y suministros a Marruecos. “Si hacemos esto, Marruecos se hunde”, ha afirmado en Espejo Público de Antena 3.

De Quinto considera que el Ejecutivo está “mintiendo” de forma reiterada. Tras el comunicado del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el que daba por finalizada la “fase aguda” de la crisis, el colaborador ha rechazado esa versión.

“Nos dicen que era crisis humanitaria. No hay crisis humanitaria, son simplemente invasores”.

Según él, el Gobierno sabía lo que iba a ocurrir: “El CNI, el CIFAS y la Policía sí lo sabían y habían informado de ello, también el presidente de Ceuta”.

El empresario ha denunciado la pasividad española ante lo que califica de “extorsión” marroquí. A su juicio, Marruecos está desarrollando “una política exterior espectacular”, capaz de influir en congresistas estadounidenses a través de lobbies, mientras el Gobierno español se deja chantajear. “No podemos permitirnos esta política de apaciguamiento con Marruecos, que no rinde frutos. En algún momento habrá que cambiar de política”.

La clave que propone De Quinto es clara y radical. Primero, un reconocimiento oficial de que “la invasión la ha hecho Marruecos”. Después, un cierre de fronteras terrestres, aéreas y marítimas.

“El transporte de mercancías a Europa, el 80 %, pasa por la península. Además, nosotros suministramos el 20 % de la energía a Marruecos por el estrecho de Gibraltar, a través de un cable, y suministramos el gas que viene de Argelia directamente a Marruecos. Si hacemos un cierre de esto, Marruecos se hunde”.

El exdiputado de Ciudadanos también ha criticado el desmantelamiento del Grupo OCON-Sur, que según él ha facilitado el tráfico de lanchas por el Guadalquivir, y la falta de medidas contundentes contra las embarcaciones irregulares.

“No hay que pararlas con un misil como ha hecho Trump, sino con francotiradores y helicópteros que puedan disparar a los motores e inutilizarlas, pero eso no lo están haciendo”.De Quinto ha insistido en que el Gobierno cambia constantemente de versión: primero habla de crisis humanitaria, luego de mafias, después de que todos se han ido y de que se ha vuelto a la normalidad. “¿Nos han estado mintiendo los meses anteriores?”, se ha preguntado.

El activista saharaui Taleb Alisalem ha coincidido en que la propuesta de De Quinto “podría funcionar”, aunque ha lamentado que en España se prefiera “ese lacayismo”.

Con un tono directo y sin concesiones, Marcos de Quinto ha retratado a un Gobierno que, según él, miente, se deja extorsionar y carece de una estrategia real para defender Ceuta y Melilla.

Su alternativa es nítida: reconocer la invasión, cerrar fronteras y cortar suministros. Solo así, afirma, Marruecos se hundiría y España recuperaría el control.