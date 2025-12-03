Francis Franco revela a Alfonso Rojo el indecente gesto del Gobierno Sánchez con los restos de su abuelo

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo entrevista a Francis Franco Martínez-Bordiú, nieto de Francisco Franco, para hablar sin complejos de la figura del que fuera jefe de Estado en España entre 1939 y 1975. Y es que quedan pocas personas vivas que hayan tenido una relación tan cercana con Franco, por lo que su testimonio tiene especial valor.
Sobre la profanación de la tumba de Franco en el Valle de los Caídos, su nieto recuerda que el General nunca decidió ni ordenó ser enterrado allí, sino que fue decisión del entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro y de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos.
La obsesión enfermiza del Gobierno de Pedro Sánchez con usar a Franco como elemento de distracción de su nefasta gestión y sus casos de corrupción, ha provocado esperpentos propios de países bananeros. Por ejemplo, Francis Franco ha denunciado que para poder rezar ante la tumba de su abuelo tiene que “pedir al Gobierno la llave del panteón donde está enterrado” porque “su cadáver está secuestrado”. De esta forma tan gráfica explica Francis cómo tras profanar la tumba de su abuelo en el Valle de los Caídos, el Ejecutivo no permitió a la familia enterrar a su antepasado en la Catedral de la Almudena donde la familia tiene una sepultura y obligó a inhumarlo en el cementerio de Mingorubio, en El Pardo.
En el lado más personal, Francis Franco ha revelado que a su abuelo le encantaba el fútbol, que cree que era del Real Madrid aunque nunca lo dijo publicamente o que le encantaba la fotografía y filmar y editar películas.
La entrevista ha dejado frases muy jugosas sobre Franco:
“Acompañaba a mi abuelo a todos lados”
“A mi abuelo le gustaba el fútbol, le apasionaba la fotografía y el cine.Yo creo que mi abuelo era del Real Madrid, pero nunca lo dijo”
“Arias Navarro y el Rey decidieron enterrar a mi abuelo en el Valle de los Caídos. Mi abuelo no lo decidió”
“Nos robaron el cadáver de mi abuelo. No nos han dejado enterrarlo donde nosotros queríamos”
“El día de la exhumación de mi abuelo, Bolaños nos dijo que por qué no comprábamos el panteón del cementerio de Mingorubio”
“Para rezar ante la tumba de mi abuelo, tengo que pedir la llave del panteón al Gobierno”
“Su cadáver está secuestrado por el Ejecutivo.Mi abuelo es una figura histórica pero está prohibido hablar favorablemente de él”
“El rey Don Juan Carlos nunca ha permitido que se hablase mal de Franco en su presencia”
“Es una barbaridad que se celebren 50 años de la Monarquía y no se haya invitado a don Juan Carlos”
“Quieren hacer con Don Juan Carlos lo mismo que con mi abuelo: hacerlo desaparecer no nombrándolo”
“Mi hijo se llama Francisco Franco pero mi nieto, no. Porque estigmatiza ser tataranieto de Franco”
“En la casa donde nació mi abuelo en El Ferrol hay una placa y nadie se atreve a decir si hay que quitarla o no”
“El ministro Urtasun vive en un piso oficial que construyó mi abuelo para funcionarios”
“Mi abuelo decía que los partidos políticos no piensan en el bien del país, sino en el bien de los partidos”
“Habiendo autonomías, para mí sobran las diputaciones. La clase media está arrasada a impuestos”
“El IRPF se puso en 1977. El 50% del sueldo se lo lleva la partitocracia”
“El PP es una agencia de colocación. He votado a VOX en varias ocasiones. No sé si se volverán casta, pero hay que creer en lo nuevo”
“El Ejército se retiró del Sáhara por decisión del Rey, no de mi abuelo”
“El Valle de los Caídos era el monumento que más dinero daba por las visitas”
“Estamos en los mayores índices de pobreza de España. Se han cargado la clase media”
“Los peores presidentes han sido Sánchez y Zapatero. Después Suárez, Rajoy, después Aznar y después Felipe González”
“Yo soy muy poco de culto a los muertos. No conmemoro la muerte de mi abuelo”
“Suárez sentó las bases del desastre actual con la ley electoral donde las minorías son decisivas”
“Hoy nos gobierna un presidente aislado de la realidad y forzado por los enemigos de España. Poco a poco España se va destruyendo”