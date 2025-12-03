Francis Franco revela a Alfonso Rojo el indecente gesto del Gobierno Sánchez con los restos de su abuelo

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo entrevista a Francis Franco Martínez-Bordiú, nieto de Francisco Franco, para hablar sin complejos de la figura del que fuera jefe de Estado en España entre 1939 y 1975. Y es que quedan pocas personas vivas que hayan tenido una relación tan cercana con Franco, por lo que su testimonio tiene especial valor.

Sobre la profanación de la tumba de Franco en el Valle de los Caídos, su nieto recuerda que el General nunca decidió ni ordenó ser enterrado allí, sino que fue decisión del entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro y de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos.

La obsesión enfermiza del Gobierno de Pedro Sánchez con usar a Franco como elemento de distracción de su nefasta gestión y sus casos de corrupción, ha provocado esperpentos propios de países bananeros. Por ejemplo, Francis Franco ha denunciado que para poder rezar ante la tumba de su abuelo tiene que “pedir al Gobierno la llave del panteón donde está enterrado” porque “su cadáver está secuestrado”. De esta forma tan gráfica explica Francis cómo tras profanar la tumba de su abuelo en el Valle de los Caídos, el Ejecutivo no permitió a la familia enterrar a su antepasado en la Catedral de la Almudena donde la familia tiene una sepultura y obligó a inhumarlo en el cementerio de Mingorubio, en El Pardo.

En el lado más personal, Francis Franco ha revelado que a su abuelo le encantaba el fútbol, que cree que era del Real Madrid aunque nunca lo dijo publicamente o que le encantaba la fotografía y filmar y editar películas.

La entrevista ha dejado frases muy jugosas sobre Franco: