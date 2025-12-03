¡La mafia sentencia a Ábalos! ¡O Sánchez o el exministro!

Son una mafia y se comportan como tal.

La ‘famiglia’ de la rosa se encuentra rodeada y la paranoia se apodera de todos los que ven en peligro no solo sus chanchullos, sino también su libertad.

Los casos de corrupción que salpican al Gobierno, al Ejecutivo y al círculo íntimo de Pedro Sánchez hacen que los nervios estén en máximos, porque el autoritarismo del marido de Begoña provoca que los socialistas tengan miedo a ser señalados como enemigos y que los borren de las listas.

Así las cosas, en la camorra roja se plantean una disyuntiva: usar las acusaciones de Ábalos —y todos los secretos que pueda sacar junto con Koldo— para darle una patada a Sánchez o arrojarse al vacío junto con él, disculpando su corrupción, su ineficiencia y su autoritarismo.

Eurico Campano aborda este y otros temas de actualidad junto al político, empresario y comunicador Víctor Sánchez del Real, y el periodista y escritor Eduardo García Serrano.