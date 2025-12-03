‘LA RETAGUARDIA’

¡La mafia sentencia a Ábalos! ¡O Sánchez o el exministro!

Archivado en: Periodismo Online

Son una mafia y se comportan como tal.

La ‘famiglia’ de la rosa se encuentra rodeada y la paranoia se apodera de todos los que ven en peligro no solo sus chanchullos, sino también su libertad.

Los casos de corrupción que salpican al Gobierno, al Ejecutivo y al círculo íntimo de Pedro Sánchez hacen que los nervios estén en máximos, porque el autoritarismo del marido de Begoña provoca que los socialistas tengan miedo a ser señalados como enemigos y que los borren de las listas.

Así las cosas, en la camorra roja se plantean una disyuntiva: usar las acusaciones de Ábalos —y todos los secretos que pueda sacar junto con Koldo— para darle una patada a Sánchez o arrojarse al vacío junto con él, disculpando su corrupción, su ineficiencia y su autoritarismo.

Eurico Campano aborda este y otros temas de actualidad junto al político, empresario y comunicador Víctor Sánchez del Real, y el periodista y escritor Eduardo García Serrano.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA DE BAÑO

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]