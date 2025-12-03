Paco Ragageles, CEO de Comunidad Solar: «Las placas fotovoltaicas te dan autonomía en caso de apagón y no pagas los costes de distribución de la luz que llega a tu casa»

El pasado 28 de noviembre se cumplieron 7 meses del apagón que dejó sin energía eléctrica a toda España. El 28 de abril a las 12:33 del mediodía para ser exactos, nuestro país junto con Portugal volvió durante 24 horas a una vida sin electricidad que no hemos conocido. Por ello, en Periodista Digital hemos entrevistado al CEO de Comunidad Solar, Francisco Ragageles, para analizar cómo fue posible este suceso propio de países como Cuba y también para ver formas de protegerse frente a este riesgo mediante el empleo de paneles solares.

En relación a las causas del apagón, el máximo responsable de esta compañía recuerda que “lo que se sabe es que hubo una inestabilidad extrema en la red. Se dice que fue provocado, que fue un tema europeo que desestabilizó la red y eso hizo que la red en España se protegiera”.

Para evitar que vuelva a producirse otro apagón, Red Eléctrica ha reforzado su capacidad y contará de enero a junio con 1.725 MW adicionales. Ragageles precisa que “el sistema distribuidor de energía eléctrica en España necesita tener preparada esa potencia como amortiguadores de emergencia, en caso de que se necesite por una subida de la cantidad de energía que se demanda en un momento dado”.

Y es que la producción convencional de electricidad se realiza con grandes instalaciones de diferentes tecnologías que producen ingentes cantidades de luz. Esa gigantesca producción, además, tiene que ser transportada desde los lugares en que se produce hasta las casas donde se necesita, lo que obliga a tener una enorme y cara infraestructura de cables de gran envergadura y transformadores que sean capaces de adaptar la luz de la alta potencia en que se transporta a una potencia más baja que pueda ser usada en las casas.

Todo este modelo implica por tanto que los consumidores tienen que abonar en su recibo de la luz el coste de la distribución. Frente a esto, empresas como Comunidad Solar están trabajando para que la luz se produzca mediante placas fotovoltaicas en lugares mucho más cercanos a las casas u oficinas de los consumidores, abaratando así los precios.

Además, en los últimos 5 años, el coste de la instalación de paneles solares para autoconsumo en viviendas en España ha disminuido significativamente gracias a avances tecnológicos como paneles más eficientes y baratos, economías de escala en la producción y mayor competencia en el mercado.

Según datos de informes sectoriales y análisis de precios medios, la reducción en el coste es de aproximadamente un 80%. Así, para una instalación típica en una vivienda hace 5 años, el coste medio era de entorno a 15.000 euros incluyendo paneles, inversor, estructura, instalación y trámites y dejando fuera las subvenciones que podía haber. Hoy en día, una instalación de las mismas características sale por entre 2.500-3.000 euros.