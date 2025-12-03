Una exdiputada del PSOE deja en evidencia a Sánchez por ocultar lo más turbio de Ábalos

Demoledor.

Una exdiputada del PSOE, Soraya Rodríguez, contó lo más grande sobre José Luis Ábalos y, de paso, dejó en evidencia a Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno ha ido diciendo por diversos foros y entrevistas que él fue el primer sorprendido cuando salieron las primeras informaciones sobre la vida disoluta del entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

Rodríguez, en el programa ‘Código 10’ (Cuatro), aseguró que era más que conocida la afición del político de Torrente (Valencia) a disfrutar de manera intensa de la noche:

Ábalos, indudablemente, era un hombre, un compañero del partido, yo llevaba muchos años en el partido al que la fama le precedía. Por lo tanto, cuando digo esto, en fin, que era un hombre de la noche, y por supuesto, ya venía con ello puesto. Con lo que hemos venido sabiendo, en el primer cese de Ábalos, cuando se le fulmina de la Secretaría de Organización y del Ministerio de Transportes, parece que todo lo que hemos venido conociendo, efectivamente, es porque claramente ya lo que conocían pocos se hace un secreto a voces. Y se hace cuando Carolina habla, dice que es su amiga, pero indudablemente habla con la vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra.

Subrayó la indecencia de Ábalos y de un PSOE que miró hacia otro lado:

Y lo que llega, y se hablaba entre muchas mujeres del partido, es que el comportamiento era un comportamiento claramente indecente y absolutamente incongruente e incompatible con lo que se defendía en el Partido Socialista en relación a la prostitución, a la dignidad de las mujeres.

Y lamentó que al exministro, después de todo lo conocido, se le recuperase en listas para las elecciones de 2023: