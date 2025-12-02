Así es la vida en prisión de Ábalos y Koldo: mucho frío, juegos de mesa y un retrete compartido

La vida en la cárcel no es sencilla.

Eso bien lo saben José Luis Ábalos y Koldo García, amigos de ‘aventuras’ en el PSOE y, ahora, compañeros de celda en la prisión de Soto del Real en Madrid.

El que fuera ministro de Transportes y su asesor, permanecen en el módulo 13, destinado a internos no conflictivos y sin antecedentes penales.

La estancia en el centro no parece ser demasiado cómoda para ellos debido a las bajas temperaturas. Es por ello que, Ábalos, ha solicitado a su familia ropa de abrigo, prendas térmicas y mantas.

Diez metros cuadrados para los dos

Tanto el exministro como el portero estarían adaptándose “bien” a la vida en prisión y han realizado algunas peticiones como una almohada y una libreta.

Más intimidad no cabe entre ambos ya que deben hacer sus necesidades en un retrete que deben compartir en una celda de unos 10 metros cuadrados.

La rutina dentro de Soto del Real está marcada por un reglamento claro. Los presos se levantan a las 07:30 de la mañana, asean la celda y después acuden a desayunar. La comida es a las 13:30 horas, a continuación de un tiempo de descanso y distintas actividades como cursos de formación, talleres y acceso a la biblioteca del centro.

Un centro conocido por albergar presos de la corrupción política

Los convictos podrían pasar las horas jugando a juegos de mesa y charlando y paseando con otros reclusos.

La prisión de Soto del Real ha albergado a lo largo de todos estos años a figuras relevantes en casos de corrupción política y económica, como Luis Bárcenas, Francisco Correa o Rodrigo Rato. Así como los líderes del 1-O, entre ellos Oriol Junqueras.