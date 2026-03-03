Aldama suelta la bomba: ¡Pronto revelará el sobre que aniquilará a Sánchez y al PSOE!

Cada vez que habla, se encienden las alarmas en Ferraz y La Moncloa.

Víctor de Aldama ha respondido con contundencia a la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado.

Aldama desmontó las declaraciones del gurú de Pedro Sánchez, desvelando que ha mantenido varias reuniones con el socialista; que Delcy Rodríguez no le soporta; que considera surrealista su «trabajo» como consultor; y que estima que debería estar «muy preocupado» porque terminará en la cárcel.

Pero el comisionista de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo soltó otra bomba todavía mayor.

Hizo referencia al sobre que tiene en su poder y que contendría información que «aniquilaría» tanto al marido de Begoña como al Partido Socialista.

Y, para mayor preocupación del marido de Begoña y su séquito, afirmó que pronto se conocerán los documentos y que son tan contundentes que no podrán ni rebatirlos ni decir que se trata de un montaje.

Este y otros asuntos son abordados en el «24×7» de este martes, 3 de marzo, junto al empresario Mariano Calabuig.