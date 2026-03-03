  • ESP
Alicia García (PP) explota tras los insultos machistas y paternalistas de Marlaska: «¡Respéteme!»

La senadora retrató al titular de Interior por los escándalos que rodean al Ejecutivo socialista y le echó en cara su responsabilidad política por el nombramiento del DAO y por mentir al afirmar que no conocía a Koldo

Que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene el más mínimo respeto por las instituciones está más que demostrado. Pero no por ello es menos escandalosa la bajeza a la que son capaces de llegar los acólitos del presidente. El último en sumarse al circo ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado.

La senadora popular Alicia García retrató al titular de Interior por los escándalos que rodean al Ejecutivo socialista y por cómo los han tapado sin asumir ninguna responsabilidad. En especial, le afeó su papel en el nombramiento del DAO que presuntamente abusó de su subalterna.

«Es un escándalo que golpea a la cúpula que usted diseñó».

Además, lo hundió con una foto suya con Koldo, pese a que había negado conocerlo. «¡Se fue de fiesta con él!», le afeó.

Al verse retratado, en su réplica Marlaska recurrió al argumentario habitual al mencionar que todo son «bulos» y «mentiras». No conforme con esto, el ministro sacó a pasear su machismo y paternalismo al llamar «niña» a García. Para completar la cátedra de cinismo, remató afirmando que había que ser «digno» con todo lo que se hace.

Tras esto, la senadora popular tomó la palabra para criticar que hubiese utilizado una expresión «machista» y «paternalista» para insultarla, por lo que pidió respeto.

Sin embargo, el máximo responsable en materia de seguridad ciudadana se superó en su dúplica, manteniendo el tono paternalista y la descalificación: «La retiro y la cambio por inmadura. Gracias».

