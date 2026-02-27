Tras el escándalo del DAO, a Marlaska le estalla debajo del culo el caso del comisario abusador en la India

Un nuevo escándalo sacude a la Policía Nacional justo cuando parecía que se apaciguaban las aguas tras el caso del DAO, José Ángel González. Las grabaciones del comisario Emilio de la Calle, quien fue suspendido hace menos de un año, evidencian un abuso flagrante de su poder sobre una subordinada en la embajada española en Nueva Delhi. En una de las grabaciones difundidas por El País, se escucha: “Te voy a apretar, que te va a salir sangre”. La agente, que llegó en julio de 2024, registró más de 20 horas llenas de insultos y presiones que ahora están bajo la lupa de la Audiencia Nacional.

Fernando Grande-Marlaska se enfrenta otra vez a una crisis dentro del Ministerio del Interior. Primero fue el escándalo por agresión sexual que llevó a la dimisión del DAO, acompañado por coacciones de un comisario cercano. Ahora, estos audios del comisario De la Calle reavivan las denuncias por acoso laboral y sexual, así como lesiones y amenazas. El departamento lo destituyó en abril de 2025 y lo suspendió al mes siguiente. La Fiscalía ha solicitado un peritaje para comprobar si las grabaciones han sido alteradas, aunque la defensa de la víctima defiende su autenticidad.

Desde 2021, Emilio de la Calle ocupaba el cargo de consejero de Interior en la embajada española en India. Con una trayectoria consolidada como comisario, trabajaba a solas con la agente en la oficina de Consejería. La comparaba con un antiguo subalterno, “hijo del jefe de la Dirección”, exigiéndole más porque consideraba que era “más capacitada”. Su control se extendía incluso a aspectos personales: enviaba el coche oficial hasta su casa, indagaba sobre su vestimenta y cumpleaños, además de aislarla advirtiéndole sobre peligros inminentes.

Audios y anécdotas del horror

La agente, protegida bajo el nombre Sandra, vivió un auténtico clima de terror. Grabó llamadas a cualquier hora y reprimendas en la oficina por cuestiones tan triviales como un signo de puntuación. Los insultos eran constantes: “vaga”, “mentirosa”, “lerda”, “gilipollas”, “retrasada mental”. La situación era tan extrema que amenazaba con arruinar su carrera: “Pide la baja o no aprobarás inspectora”.

Algunas anécdotas muestran claramente el abuso:

“Eres mi personal operativo. Antes de pensar en ti, piensa en mí”.

Sugería utilizar su sexualidad: “Tienes que ser más puta” para conseguir información.

Después de que ella se desmayara en casa, él le dio un beso sin consentimiento mientras era grabado por una cámara.

Un testigo húngaro presenció cómo él le agarró violentamente del brazo durante un acto público.

Le ordenaba: “Vete a casa, date una ducha y saca el satisfyer”.

A todo esto, el escándalo del DAO pone al descubierto fallos graves en los protocolos establecidos. Desde Interior se tramitaron 26 expedientes por acoso sexual entre 2023 y 2025; sin embargo, ahora se anuncia una revisión extraordinaria porque la víctima del DAO optó por no seguir los canales internos y decidió llevar su caso ante los tribunales. Otro comisario, Óscar San Juan, intentó silenciarla ofreciéndole destinos alternativos.

La Policía investiga ocho casos más de agresiones sexuales cometidas por agentes en embajadas, siendo este el más reciente. Aunque Marlaska ha prometido mejoras significativas, los audios ponen al descubierto un problema sistémico dentro de los mandos policiales. El juez avanza hacia juicio mientras el comisario permanece bajo suspensión.

Estos escándalos cuestionan seriamente la confianza depositada en los altos mandos policiales que son puestos a dedo por el Ejecutivo y no por méritos personales..