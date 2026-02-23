Policías y guardias civiles exigen la dimisión de Marlaska ante el Ministerio del Interior

En el Paseo de la Castellana de Madrid, bajo un lema contundente como “Dimisión”, policías nacionales y guardias civiles han hecho sentir su voz este lunes a las 12.30 horas. La protesta, organizada por el sindicato Jupol, cuenta con el respaldo de otras organizaciones como Jucil y Jusapol, que agrupan a miles de miembros de ambos cuerpos. El motivo que ha desencadenado esta movilización es una querella por presuntos abusos sexuales presentada por una agente contra el exdirector adjunto operativo (DAO), José Ángel González, un alto cargo que logró ascender a pesar de las sospechas en su contra.

Los sindicatos no perdonan al ministro Grande-Marlaska su aparente desconocimiento sobre los hechos hasta que la querella salió a la luz. Acusan a la cúpula policial de ofrecer un trato de favor a los altos mandos, mientras los agentes rasos carecen de las garantías necesarias. Este escándalo ha ido minando la imagen del liderazgo policial, ya muy deteriorada por sucesivos incidentes. Desde Jupol apuntan directamente a la responsabilidad política directa del titular de Interior en esta crisis, criticando también el silencio mantenido por Pardo Piqueras, director general de la Policía, quien “permanece oculto sin ofrecer explicaciones”. Por su parte, Jusapol va más allá: considera que Marlaska arrastra una “larga lista de decisiones controvertidas y mentiras”, abarcando desde cuestiones migratorias hasta la gestión de recursos, argumentando que debería haber dimitido hace tiempo.

La manifestación no es un hecho aislado. En noviembre del año pasado, un real decreto relacionado con la dana en Valencia prorrogó la permanencia de González como DAO más allá de los 65 años, lo cual es visto como un “premio” que lo vincula directamente al ministro, según señala la Confederación Española de Policía (CEP). Esta organización ha convocado otra protesta para mañana, martes 24 de febrero, también frente al Ministerio del Interior, insistiendo en que “la caída de uno no es suficiente para calmar las aguas”. Los agentes demandan igualdad en el tratamiento para altos mandos y ciudadanos comunes, advirtiendo sobre el deterioro creciente en la confianza interna.

📺 TV Directo | Policías y guardia civiles piden la dimisión de Marlaska. «Le han dado un trato de favor al DAO; cualquier policía ante unos hechos tan graves hubiera sido suspendido de empleo y sueldo». 🎙️@PabloGSampedro

✖️ @telemadrid #23febrero120

📲 https://t.co/ib72Eyc2D3 pic.twitter.com/nycteLejrZ — 120 Minutos (@120minutosTM) February 23, 2026

El estallido del caso se produce con la admisión a trámite de la querella, pero las fisuras en la cúpula policial vienen desde hace tiempo. Tanto Jupol como sus aliados llevan meses reclamando cambios debido a favoritismos y falta de transparencia. Marlaska, respaldado por Pedro Sánchez, ha soportado críticas anteriores relacionadas con fracasos en equiparaciones salariales o su gestión sobre inmigración. Ahora, el silencio proveniente del ministerio solo aviva las llamas: ¿realmente desconocía todo o encubrió? Los sindicatos se inclinan hacia esta última opción, mientras las calles responden.

Para entender mejor el contexto, aquí están los principales convocantes:

Jupol : Sindicato líder en Policía Nacional que exige dimisión inmediata por crisis entre mandos.

: Sindicato líder en Policía Nacional que exige dimisión inmediata por crisis entre mandos. Jucil : Brinda apoyo total a los policías y rechaza cualquier encubrimiento.

: Brinda apoyo total a los policías y rechaza cualquier encubrimiento. Jusapol : Agrupa agravios históricos acumulados contra Marlaska.

: Agrupa agravios históricos acumulados contra Marlaska. CEP: Anuncia nueva protesta para el 24 de febrero vinculada al real decreto mencionado.

Si las protestas aumentan en intensidad, es posible que Sánchez se vea obligado a actuar. Marlaska ha sido un pilar del Gobierno desde 2018 y aunque resiste ante las adversidades, la presión ejercida por los sindicatos está erosionando su credibilidad. Su salida podría abrir debates sobre posibles renovaciones dentro del Ministerio; si esto no ocurre, más manifestaciones podrían paralizar las operaciones policiales.

JUPOL Madrid concentrándose por la dimisión de Fernando Grande-Marlaska y de Francisco Pardo Piqueras, Director General de la Policía. 📢#MarlaskaDimisión 🇪🇸 Convocan @jusapol, @jucilnacional y JUPOL pic.twitter.com/vhYAwCfVLl — Jupol Madrid (@Jupol_Madrid) February 23, 2026

Hoy estamos junto a JUPOL y JUSAPOL pidiendo la dimisión del ministro del Interior, Grande-Marlaska, y el director general, Pardo Piqueras. ¡CIERREN LA PUERTA AL SALIR!#23F #Madrid 🇪🇦

💚 #PoliciasYGuardiasCivilesUnidos 💙 pic.twitter.com/DHbQpYHnQ1 — Jucil Nacional (@jucilnacional) February 23, 2026