¡Moncloa respalda al DAO y a Marlaska y escupe a la víctima!

Se viene tremenda ‘La Retaguardia’ última de la semana, este 20 de febrero de 2025.

Una semana tremenda con el escándalo del DAO de la Policía, amigo de Marlaska, con el socialista José Bono viéndosele las costuras por primera vez de forma flagrante, con Rufián dando un paso adelante para presentarse como nuevo telepredicador de la izquierda… No digan que no ha sido divertida.

Abordamos todo esto y mucho más con los mejores analistas: el abogado Juanma Cepeda, la analista Ángeles Ribes y el periodista de The Objective, Marcos Ondarra.

Elegimos con ellos para arrancar el espinoso asunto del DAO de la Policía Nacional, ya saben, recientemente dimitido y acusado de agresión sexual. Su amigo íntimo Marlaska, dicen algunos, podría estar al corriente de todo y aún no ha tenido la decencia de seguir el mismo camino. Es más, en Moncloa protegen al ministro y respaldan al policía. Solo hay ‘hermana yo si te creo’ cuando a ellos les conviene.