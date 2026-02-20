'LA RETAGUARDIA'

¡Moncloa respalda al DAO y a Marlaska y escupe a la víctima!

Archivado en: Gobierno | Justicia | Partidos Políticos | Periodismo

Los 20 escándalos que achicharran a Marlaska: de la purga de De los Cobos a la violación del DAO

Nacho Abad, muy crítico con la censura mediática de Marlaska.

Nacho Abad se harta del veto de Marlaska a la prensa para no hablar del DAO: "¡Es usted un cobarde!"

Se viene tremenda ‘La Retaguardia’ última de la semana, este 20 de febrero de 2025.

Una semana tremenda con el escándalo del DAO de la Policía, amigo de Marlaska, con el socialista José Bono viéndosele las costuras por primera vez de forma flagrante, con Rufián dando un paso adelante para presentarse como nuevo telepredicador de la izquierda… No digan que no ha sido divertida.

Abordamos todo esto y mucho más con los mejores analistas: el abogado Juanma Cepeda, la analista Ángeles Ribes y el periodista de The Objective, Marcos Ondarra.

Elegimos con ellos para arrancar el espinoso asunto del DAO de la Policía Nacional, ya saben, recientemente dimitido y acusado de agresión sexual. Su amigo íntimo Marlaska, dicen algunos, podría estar al corriente de todo y aún no ha tenido la decencia de seguir el mismo camino. Es más, en Moncloa protegen al ministro y respaldan al policía. Solo hay ‘hermana yo si te creo’ cuando a ellos les conviene.

