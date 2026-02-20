  • ESP
LA HEMEROTECA VUELVE A SOPAPEAR A FERRAZ Y AL GOBIERNO SÁNCHEZ

¡Memoria de pez! Patxi López apoya la defensa del burka cuando el propio PSOE abogó por su erradicación

Los socialistas en el año 2010: "Seguiremos trabajando para eliminar el burka y el niqab, pero sin demagogias"

Antonio Naranjo mostrando cómo algunos progres quieren ver a las mujeres.

Antonio Naranjo estalla ante el delirante feminismo de la izquierda y de Puigdemont: "¿Prohíben la minifalda y no el burka?"

Es de traca.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, se erigió esta semana en abogado del velo integral apelando a la Constitución.

Pero algo falló en Matrix.

El político del PSOE olvidó o fingió olvidar que en 2010 su partido prometía «eliminar el burka y el niqab» de la vida pública y privada.

¿Feminismo real o sumisión multicultural? La hipocresía del sanchismo quedó al descubierto en plena polémica por la propuesta de VOX.

El debate sobre la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos volvió a poner en jaque al Gobierno Sánchez y, especialmente, al PSOE.

Mientras VOX y PP empujaron por vetar estas prendas que ocultan íntegramente a la mujer, el portavoz parlamentario socialista Patxi López soltó una perla que ha incendió las redes:

Nuestra Constitución habla de libertad religiosa, y para algunos o algunas llevar el burka forma parte de esa expresión de la libertad religiosa, por eso tenemos que ser muy cuidadosos.

Lo cierto es que la hemeroteca no perdonó y rescató un tuit oficial del PSOE del 24 de junio de 2010:

Seguiremos trabajando para eliminar el burka y el niqab, pero sin demagogias.

En aquella época, con Leire Pajín al frente de Organización, el partido prometía «conseguir la erradicación del uso del burka y del niqab en nuestro país, en la vida pública y también en la privada», desde la «responsabilidad, la coherencia y el máximo consenso». El objetivo era claro: proteger a la mujer de una prenda que simboliza opresión en muchos contextos islamistas radicales.

Pero los tiempos han cambiado o, mejor dicho, el PSOE ha cambiado de chaqueta para no incomodar a sus socios de investidura y al multiculturalismo progre.

López matizó que «no nos parece bien el burka», pero rechazó de plano cualquier iniciativa que huela a VOX por «racista, xenófoba y estigmatizadora».

Mientras, defiende que prohibir el burka podría chocar con la libertad religiosa. ¿Y la libertad de las mujeres a no ser obligadas a ir tapadas de la cabeza a los pies? Eso parece secundario cuando el acusado de «islamofobia» acecha.

