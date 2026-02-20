¡Memoria de pez! Patxi López apoya la defensa del burka cuando el propio PSOE abogó por su erradicación

Es de traca.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, se erigió esta semana en abogado del velo integral apelando a la Constitución.

Pero algo falló en Matrix.

El político del PSOE olvidó o fingió olvidar que en 2010 su partido prometía «eliminar el burka y el niqab» de la vida pública y privada.

¿Feminismo real o sumisión multicultural? La hipocresía del sanchismo quedó al descubierto en plena polémica por la propuesta de VOX.

El debate sobre la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos volvió a poner en jaque al Gobierno Sánchez y, especialmente, al PSOE.

Mientras VOX y PP empujaron por vetar estas prendas que ocultan íntegramente a la mujer, el portavoz parlamentario socialista Patxi López soltó una perla que ha incendió las redes:

Nuestra Constitución habla de libertad religiosa, y para algunos o algunas llevar el burka forma parte de esa expresión de la libertad religiosa, por eso tenemos que ser muy cuidadosos.

Lo cierto es que la hemeroteca no perdonó y rescató un tuit oficial del PSOE del 24 de junio de 2010:

Seguiremos trabajando para eliminar el burka y el niqab, pero sin demagogias.

En aquella época, con Leire Pajín al frente de Organización, el partido prometía «conseguir la erradicación del uso del burka y del niqab en nuestro país, en la vida pública y también en la privada», desde la «responsabilidad, la coherencia y el máximo consenso». El objetivo era claro: proteger a la mujer de una prenda que simboliza opresión en muchos contextos islamistas radicales.

Pero los tiempos han cambiado o, mejor dicho, el PSOE ha cambiado de chaqueta para no incomodar a sus socios de investidura y al multiculturalismo progre.

López matizó que «no nos parece bien el burka», pero rechazó de plano cualquier iniciativa que huela a VOX por «racista, xenófoba y estigmatizadora».

Mientras, defiende que prohibir el burka podría chocar con la libertad religiosa. ¿Y la libertad de las mujeres a no ser obligadas a ir tapadas de la cabeza a los pies? Eso parece secundario cuando el acusado de «islamofobia» acecha.