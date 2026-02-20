Nacho Abad se harta del veto de Marlaska a la prensa para no hablar del DAO: «¡Es usted un cobarde!»

Suma y sigue.

El escándalo de José Ángel González, el ya dimitido Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, está lejos de acallarse.

Y es que la táctica del Gobierno Sánchez, concretamente de su más directo responsable, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está siendo la del avestruz, esconder la cabeza y dar el menor número de explicaciones posibles respecto de ese responsable policial.

Hasta tal punto está llegando esa cortina de silencio que los actos públicos del titular de la seguridad en España se han convertido en un veto a los medios de comunicación.

Nacho Abad, presentador de ‘En Boca de Todos’ (Cuatro), se hartó de la estrategia del responsable de Interior y saltó como nunca para denunciar el impedimento que el ministro puso a los periodistas para que estos pudieran hacerle las preguntas pertinentes sobre el ya exnúmero 2 de la Policía Nacional:

Y usted, señor ministro, está rechazando hablar con los medios de comunicación. Usted, señor ministro, está siendo un cobarde. Y se lo digo. Yo estoy defendiendo que usted no lo sabía. Estoy defendiendo que yo creo que usted no tiene que dimitir. Pero lo que voy a decir es que usted es un cobarde.

Y es un cobarde porque no tiene los, me dicen que cuando digo bemoles sueno antiguo, pero no tiene los bemoles de ponerse delante de la prensa y responder a las preguntas de mis compañeros que están haciendo ahí su trabajo. Y usted no tiene narices para ponerse ahí. Me parece vergonzoso.

La reportera que cubría el acto del ministro, en la sede del Banco Santander, y el propio Nacho Abad no podían dar crédito a la escena vivida, viendo como varios vehículos hacían de perfecto parapeto para así separar a Marlaska de los representantes de los medios de comunicación: