¡Qué momentazo! Ana Rosa frena en directo las ansias censoras de Esther Palomera

En directo y sin pelos en la lengua.

Ana Rosa Quintana puso en su sitio a su propia colaboradora Esther Palomera tras impedir que un reportero de ‘El programa de Ana Rosa‘ (Telecinco) pudiera preguntar a Felipe González.

La presentadora defendió a su equipo y lanzó un dardo claro en el programa del 10 de febrero de 2026:

¿En qué papel estaba para decidir quién pregunta y cuándo? Me ha extrañado que Esther Palomera decida a qué hora tienen que preguntar los periodistas. A ver, es que es periodista. Si acercan un micrófono y el invitado responde, pues no sé… Ya me explicará en qué papel estaba».

Y este 11 de febrero de 2026 estalló la tormenta en directo.

La primera en tomar la palabra fue la propia Palomera a la que no le gustó la regañina de la presentadora de Telecinco:

Primero, respecto a ayer, estabas inquieta por preguntarme qué papel había jugado yo ahí. Me conoces desde hace 20 años en el ámbito profesional, incluso en el personal. Tú y yo tenemos una relación que va más allá del profesional, aunque la gente crea que no, pero es así. Desde hace muchos años, yo ayer tenía un papel de periodista. En ese formato decidimos, en todas las entrevistas que hemos hecho, con el invitado, que no se hacen canutazos a la entrada.

Ana Rosa no se calló:

¡Si se hicieron mil! No estabas ahí para verlo. Perdona, antes de entrar, antes de que tú aparezcas en escena, le habían hecho diez canutazos.

La del diario de Ignacio Escolar quiso ocultar la realidad:

Felipe González no respondió a ninguna pregunta de esos cantados porque estaba pactado con él.

A lo que la periodista de Mediaset fue contundente:

Perdón, ¿te lo pongo?

Palomera, erre que erre, defendiendo su ejercicio de censura:

Ana, el formato de esos desayunos los decidimos, los que formamos parte de esos desayunos, de la misma manera que yo no me pongo desde esta mesa a hacer preguntas cuando tú tienes un invitado en el sillón o le haces un duplex, porque es la dirección de este programa quien decide cómo es el formato de las entrevistas. Pues allí también. Pero dicho esto, y que lo he comentado antes con Antonio, todo lo que ha trascendido de la conversación con Felipe González, que es que no es verdad, que el redactor de este programa podía haber hecho preguntas durante la entrevista, al final de nuestra entrevista, como hicieron otros medios de comunicación, y no la hizo. No estaba dentro de la sala para hacer preguntas. Que nosotros leemos las preguntas de nuestros compañeros. Y él no lo hizo.

A lo que Ana Rosa Quintana replicó con contundencia:

Mira, vamos a ver, Esther, vamos a aclarar esto, porque esto al público le interesa nada. A mí me parece muy bien que tengáis un formato, y yo respeto el formato. Felipe González entra. Están todos los compañeros.

La periodista de ‘eldiario.es’ aseveró que el expresidente no contestó a los canutazos:

No contesta nada.

Y la conductora de ‘El Programa de Ana Rosa’ ya no pudo más: