'LA RETAGUARDIA'

Sánchez colapsa España con la inmigración

El Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado un plan para legalizar a cerca de 500.000 indocumentados que residen en España desde hace meses, a pesar de las críticas provenientes de la oposición y de Bruselas, que advierten sobre el riesgo de un efecto llamada.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que permitirá, a partir de abril, la regularización de cientos de miles de extranjeros en situación irregular. Ya lo saben ustedes, aunque lo que no saben es la consecuencia directa de todo esto.

Pedro Sánchez lo presenta como un «imperativo moral y necesidad económica», argumentando que estos migrantes contribuyen ya al 10 % del PIB con solo el 1 % del gasto público.

Abordamos todo esto en ‘La Retaguardia’ de este jueves 12 de febrero. Un tema absolutamente conflictivo y que roza lo demencial, que tiene evidentes intereses electorales y que puede afectar, este y los sucesivos, en la convivencia directa en España. Pero bueno, de todo lo comentado anteriormente, a Sánchez lo único que le interesa es lo de la papeleta en la urna.

Un proceso que se extenderá hasta junio, y que requiere demostrar una estancia continua de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025, no tener antecedentes penales graves y se extiende a solicitantes de asilo y sus familiares dependientes.

Abordamos todo con los mejores analistas del momento, como nuestro economista de cabecera José Ramón Riera y Alfredo Perdiguero, Subinspector de Policía y portavoz ASP.

