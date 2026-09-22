Sarah Santaolalla saca su cara más guarrilla con Tate Barceló: “A ver si te vas a hacer una paja esta noche”

No se puede ser más zafia y ordinaria, a la par que guarrilla suprema.

La tertuliana y futura presentadora de La Séptima protagonizó un nuevo momento de tono descontrolado durante un encuentro callejero con el periodista de EDATV Tate J. Barceló.

El clip, grabado en la vía pública, mostró a la periodista caminando mientras sostiene su teléfono y responde a su manera a las cuestiones planteadas por el reportero.

¡Esta es una de las incorporaciones 'estrella' de La Séptima, Sarah Santaolalla! Por la respuesta que le ha dado a Tate Barceló es casi seguro que puede presentar en la cadena de José Miguel Contreras un programa sobre sexo o llevar la coordinación de una línea caliente. pic.twitter.com/3kVcLRwumq — Luis Rioja (@miescano351) September 22, 2026

El reportero le preguntó por la anunciada pluralidad del nuevo canal impulsado por José Miguel Contreras (donde su pareja, Javier Ruiz, ocupa un puesto de dirección editorial) y le recordó el archivo judicial de su denuncia contra Vito Quiles. Cuando Barceló señaló que prefería no tocarla por si le denunciaba, en referencia al caso archivado, Santaolalla soltó sin filtros:

No vaya a ser que te guste y que te hagas una paja esta noche.

El encuentro, grabado en la calle y difundido en redes, mostró a la colaboradora perdiendo los nervios ante preguntas periodísticas básicas. La Justicia (Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid) archivó en mayo de 2026 el procedimiento por la supuesta agresión a las puertas del Senado tras revisar las cámaras de seguridad. La magistrada concluyó que las imágenes no mostraban «agresión alguna» ni aproximación física que constituyera infracción penal. El informe forense tampoco acreditó lesiones atribuibles al incidente.

Lejos de matizar o rectificar, Santaolalla ha reivindicado después su respuesta.

Publicó un fragmento del vídeo en X con un mensaje desafiante:

Y así, chicos, es como se humilla a un flipado con micro que intenta violentarte. Pretenden humillarte, pero luego miran tu foto por las noches.

Barceló, por su parte, relató el encontronazo en sus redes: «He preguntado a Sarah Santaolalla por la dudosa pluralidad de La Séptima y cuando le recuerdo su denuncia falsa por agresión pierde la cabeza. Tiene un serio problema con el sexo».

He preguntado a Sarah Santaolalla por la dudosa pluralidad de La Séptima y cuando la recuerdo su denuncia falsa por agresión pierde la cabeza. Tiene un serio problema con el sexo. pic.twitter.com/XhrUIlL87d — Tate.J Barcelo (@TateJBarcelo) September 21, 2026

Ni con un palo Sarah. https://t.co/AOnODK74tM — Tate.J Barcelo (@TateJBarcelo) September 21, 2026

El episodio llega en un momento delicado para La Séptima, que pretende estrenarse el 5 de noviembre vendiendo pluralidad y ampliar la conversación desde una mirada progresista. Una de sus figuras estrella responde a cuestionamientos periodísticos con descalificaciones y referencias sexuales en lugar de argumentos. El vídeo deja a la vista una futura presentadora que, ante preguntas sobre coherencia y antecedentes judiciales, opta por el tono más ordinario.